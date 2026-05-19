ChatGPT bude sledovat, kdo za co utrácí své peníze. Uživatelé jsou šokováni
Ještě před dvěma lety většina lidí používala ChatGPT hlavně na přepisování textů, hledání informací nebo občasné generování obrázků. Teď se ale ukazuje, že ambice společnosti OpenAI jsou mnohem větší. Firma během května 2026 oznámila nový režim zaměřený na osobní finance.
Funguje to poměrně jednoduše. Uživatel si propojí své bankovní nebo finanční účty a ChatGPT následně začne vyhodnocovat příjmy, výdaje, předplatná nebo třeba dlouhodobé návyky při utrácení. OpenAI tvrdí, že systém zvládne pracovat s účty z více než 12 tisíc finančních institucí.
Na papíře to celé působí docela lákavě. Místo složitých tabulek nebo několika různých aplikací stačí otevřít ChatGPT a normálně se zeptat. Třeba kam mizí nejvíc peněz nebo kolik člověk utratí za jídlo během měsíce. AI následně vytvoří přehledy, grafy a pokusí se najít věci, které člověku často uniknou.
Jenže právě v ten moment se ozvala i druhá skupina lidí. A ta už tak nadšená není.
Pro část lidí je tohle už moc
Na internetu se krátce po oznámení začaly objevovat dost ostré reakce. Hlavně na Redditu se objevovaly komentáře od lidí, kteří psali, že by podobný přístup umělé inteligenci nikdy nepovolili. Někteří novou funkci označili za šílený nápad, jiní přímo napsali, že jim to připomíná spyware.
Je pravda, že finance patří mezi nejcitlivější data vůbec. Z běžných plateb dnes člověk pozná skoro všechno. Kam chodíte, co kupujete, kolik utrácíte za jídlo, jaké máte koníčky nebo třeba jestli splácíte půjčky. Právě proto část uživatelů začíná řešit, kde vlastně končí hranice pohodlí a kde už začíná příliš velký zásah do soukromí.
OpenAI se snaží obavy mírnit. Firma opakuje, že ChatGPT zatím neumí posílat peníze ani provádět finanční operace. Účty je navíc možné kdykoliv odpojit a historii smazat. Současně ale sama přiznává, že systém není bezchybný a může chybovat.
Celé to ale otevírá mnohem větší otázku než jen jednu novou funkci v ChatGPT. Ještě před pár lety byla umělá inteligence spíš zajímavá hračka na generování textů nebo obrázků. Dnes se postupně dostává k emailům, kalendářům, pracovním dokumentům a nově i k financím. A právě tady začíná část lidí znejistět. Ne kvůli jedné konkrétní funkci, ale kvůli tomu, jak rychle se hranice mezi užitečným pomocníkem a systémem s obrovským přístupem k soukromí začíná rozmazávat.
Možná právě proto byla reakce internetu tak silná. Nešlo jen o bankovní účet. Spousta lidí si poprvé naplno uvědomila, kolik informací už dnes umělá inteligence dokáže vidět, chápat a vyhodnocovat. A hlavně jak rychle si na to společnost začíná zvykat.