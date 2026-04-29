YouTube už nechce, abyste hledali. Chce, aby vás AI vodila za ruku a usměrnila
Na začátek musím podotknout, že zatím se jedná o pouhý experiment, který firma testuje pod názvem „Ask YouTube“. Nicméně již v tuto chvíli nastiňuje, kterak by mohla vypadat budoucnost práce s video obsahem, a zároveň ukazuje, že i tato "budoucnost" má své limity.
Na první pohled jde o poměrně tichoučkou změnu. Místo klasického vyhledávacího pole se ale objevuje tlačítko „Ask YouTube“, které uživatele vyzývá k tomu, aby formuloval dotaz spíš jako otázku než jako seznam klíčových slov. To už není jen nějaká kosmetická úprava. Celý princip vyhledávání se tím zcela mění a posouvá k tomu, co známe z chatbotů nebo AI nástrojů, kde se očekává přirozenější jazyk a kontext.
Když uživatel klikne do vyhledávání, systém mu začne předhazovat konkrétní návrhy dotazů, například zábavná videa se zvířaty, shrnutí pravidel sportu nebo stručnou historii významných událostí, jako bylo přistání Apolla 11 na Měsíci. Na podobných příkladech je patrné, kam YouTube míří: nechce být jen katalogem videí, ale chce se stát jakýmsi průvodcem, a současně dozorcem, který bude informace nejen hledat, ale také i interpretovat dle toho, jak to potřebuje své komunitě interpretovat sama platforma - tedy, aby informace byly pro uživatele co nejvíce pohodlné.
Po zadání dotazu se uživateli neukáže klasický seznam videí, jak jsme zvyklí. Místo toho se objeví stránka, která připomíná spíš článek nebo přehled. Nahoře bývá textové shrnutí, které odpovídá na položenou otázku. V případě mise Apollo 11 například systém nabídne stručný popis průběhu, doplněný o milníkové momenty, jako bylo přistání na Měsíci nebo první krok astronauta Neila Armstronga. Teprve pod tímto textem následují samotná videa, rozdělená do tematických bloků.
YouTube tam kombinuje různé formáty obsahu. Vedle klasických dlouhých videí se objevují i krátká videa ve formátu Shorts a celé galerie tematicky propojených klipů. Podle toho, co je nyní zveřejněno, to lze označit za hybrid mezi encyklopedickým heslem a multimediálním rozcestníkem. Uživatel tak nemusí přemýšlet, na které video kliknout, systém mu už dopředu nabízí kontext a strukturu.
KOMENTÁŘ: Což víceméně odpovídá dnešní době a fungování velkých hráčů. Velké technologické korporace potřebují zajistit právě to, aby lidé nepřemýšleli nad tím, co a odkud vyhledávají. Nejklíčovější je pro ně však snaha tyto informace předávat rovnoměrně, aby byly upozaďovány veškeré materiály označené za konspirační teorie či informace, které narušují dobrou pověst těchto společností.
Na konci stránky se objevují rozšířené otázky, které může uživatel jedním kliknutím otevřít. Například po dotazu na Apollo 11 se nabízí otázky na jednotlivé astronauty, jako byl Buzz Aldrin nebo Michael Collins, případně i kontroverznější témata, jako jsou právě ony již v prvním komentáři zmíněné materiály označené za konspirační teorie. Tady můžeme spatřovat určitou ambivalenci... na jednu stranu se platforma snaží být informativní, na druhou stranu reflektuje i obsah, který nemusí být nutně spolehlivý. Ovšem nelze čekat, že by materiál označený jako konspirace byl postaven do předních pozic vyhledávání - sice se objeví, ale až na velmi nízkých pozicích.
KOMENTÁŘ: Taktéž bych rád dodal, že na těchto multimediálních platformách se často mnoho videí pouze falešně vydává za konspirativní video, jen aby přitáhlo důvěřivé konspirátory, kteří jsou posléze zklamaní tím, že video je pouze clickbait zaměřený na views-harvesting či pouhý vtip.
Ale samozřejmě, jak už to bývá, systém není neomylný. Při testování se například ukázalo, že dokáže udělat faktickou chybu i u relativně jednoduchých informací, například špatně popsat vlastnosti herního ovladače od Valve. To je důležitá připomínka, že i když strojové učení (AI) dokáže obsah elegantně strukturovat a shrnout kontent, stále je potřeba důkladně ověřovat informace i z jiných zdrojů.
Z širší perspektivy dává směr, kterým se YouTube ubírá, docela smysl. Dělají to všichni již několik let, tak proč by YouTube nemohl? Ano, je zajímavé mít to, co již mám (Google) jinde, na druhou stranu není jisté, že tento přístup YouTube úplně sedne - je zde značný rozdíl mezi obyčejným chatem ve vyhledávači a jednou z největších multimediálních platforem. Stále tak zůstává riziko, že chatbot bude upřednostňovat pouze některé největší vybrané influencery před ostatními (jako se to ostatně provádí i ve vyhledávacím chatbotu, kde je upřednostňováno například 5 nejsilnějších SEO webů), a lidé na to často kliknou jako první - nemají zájem pokračovat ve vyhledávání, což ve výsledku vytváří jakýsi úzký referenční systém, než rovnocennou konkurenci.
Uvidíme, kdy a zda bude funkce naplno v této podobě implementována. Ještě o tom případně napíšeme další článek, kde se na to zaměříme, jakmile budou oznámeny podrobnější informace. Prozatím můžete hlasovat v anketě, vyjádřit svůj názor, zda byste o takovou funkci na YouTube stáli, anebo zda je to pro vás jako pro uživatele této platformy problém.
