YouTube utahuje šrouby. Poslech na pozadí zdarma končí

Úterý, 3 Únor 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Internet
Zdroj: Shutterstock

YouTube tiše zablokoval přehrávání na pozadí pro neplacené uživatele v mobilních prohlížečích třetích stran. Funkce, která roky fungovala alespoň nepřímo, má být nově vyhrazena jen pro předplatitele.
Přehrávání na pozadí patří mezi nejčastější důvody, proč si lidé YouTube pouštějí spíš jako rádio než jako klasické video. Doteď existovala šedá zóna. I bez předplatného šlo na mobilech poslouchat se zhasnutým displejem nebo při přepnutí do jiné aplikace, pokud se video spustilo přes webový prohlížeč. To se teď mění.

Podle vyjádření společnosti Google má být přehrávání na pozadí výhradní součástí služby YouTube Premium. Firma potvrdila, že sjednocuje chování napříč platformami. Jinými slovy, co dřív fungovalo jen proto, že to nebylo důsledně hlídané, dnes končí. Informaci přinesl server Android Authority, který citoval přímo mluvčího Googlu.

Kterých prohlížečů se blokace týká

Změnu si jako první všimli uživatelé na sociálních sítích. Nejčastěji se zmiňují mobilní prohlížeče Samsung Internet, Brave a Vivaldi. Typický scénář je stejný. Video se spustí, ale ve chvíli, kdy zamknete telefon nebo přepnete jinam, přehrávání se okamžitě zastaví. Krátce se objeví systémové upozornění, pak zmizí i ovládací prvky.

Co je důležité, nejde o chybu ani dočasný problém. Běžné postupy, které dřív pomáhaly, dnes už nefungují. Mazání mezipaměti, změny nastavení PiP ani jiné triky nemají efekt. Vypadá to na cílený zásah na straně YouTube, nikoli jednotlivých prohlížečů.

Z pohledu firmy dává tento postup smysl. Přehrávání na pozadí je dlouhodobě jedním z hlavních lákadel placené verze a jeho neoficiální dostupnost zdarma byla spíš výjimkou než pravidlem. Pro uživatele je to ale další připomenutí, že YouTube postupně uzavírá cesty, které umožňovaly využívat službu mimo oficiální mantinely.

Celá změna zapadá do širší strategie. YouTube v posledních letech zpřísňuje přístup k funkcím, které považuje za prémiové, a zároveň posiluje rodičovské nástroje a kontrolu obsahu. Poslech na pozadí se tak definitivně přesouvá do kategorie placených výhod. Kdo si na něj zvykl, má dnes už jen dvě možnosti. Smířit se s omezením, nebo znovu otevřít peněženku.

YouTube, aplikace, hudba
Gadets360.com

