Microsoft tlačí AI do Windows, jenže uživatelé řeší úplně jiné problémy

Čtvrtek, 19 Březen 2026 - 03:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Windows 11 čekají v roce 2026 velké změny, hlavně kolem umělé inteligence. Jenže zatímco Microsoft tlačí nové kontraproduktivní funkce, uživatelé stále narážejí na staré problémy, které zůstávají bez řešení.
Windows 11 má před sebou ambiciózní rok. Microsoft čím dál otevřeněji ukazuje, že budoucnost systému stojí na umělé inteligenci. Nové verze v rámci Insider programu naznačují, že se systém postupně promění v platformu, která bude aktivně zasahovat do práce uživatele, radit mu a částečně ji i řídit. Na papíře to zní jako logický krok. Realita je ale složitější.

AI všude, ale ne každý o ni stojí

Microsoft chce z Windows 11 udělat takzvaný „AI systém“. Copilot se postupně dostává do dalších částí systému, přibývají funkce, které analyzují obsah obrazovky, a přichází i nástroje, které mají fungovat přímo na zařízení bez nutnosti připojení ke cloudu.

Zásadní problém je v tom, že část uživatelů o podobné funkce vůbec nestojí. A nejde o malou skupinu. Hlavně mezi hráči a pokročilejšími uživateli roste nedůvěra. Často zaznívá jednoduchá otázka: kam jdou naše data a co všechno systém sleduje.

Microsoft v minulosti několikrát narazil, například u funkce Recall, která vyvolala silnou kritiku. Právě tady se ukazuje, že nestačí jen přidávat nové technologie. Důležitější je dát lidem kontrolu a jasnou možnost říct ne.

Výkon a paměť pořád pokulhávají

Zatímco Microsoft řeší AI, běžné fungování systému zůstává pro řadu uživatelů frustrující. Windows 11 je náročnější než jeho předchůdci a s každou větší aktualizací se tento rozdíl spíš prohlubuje.

Paměť RAM je dnes dražší než dřív a zároveň ji čím dál víc využívají aplikace i samotný systém. Výsledkem je, že i relativně výkonný počítač může působit pomalu. Optimalizace by přitom byla jedna z nejviditelnějších změn, kterou by uživatelé okamžitě ocenili.

Podobně je na tom i správa systému jako celku. Microsoft sice plánuje sjednocení aktualizací aplikací nebo vylepšení obnovení systému, ale to jsou kroky, které přicházejí spíš pozdě než včas. Jedním z dlouhodobých problémů Windows je způsob, jakým systém prosazuje vlastní služby. I v roce 2026 se stále řeší, proč se některé odkazy otevírají v Edge, i když má uživatel nastavený jiný prohlížeč.

