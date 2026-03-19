Microsoft tlačí AI do Windows, jenže uživatelé řeší úplně jiné problémy
Windows 11 bez přehnané AI. Microsoft couvá a sází na rozum
Windows 11 má před sebou ambiciózní rok. Microsoft čím dál otevřeněji ukazuje, že budoucnost systému stojí na umělé inteligenci. Nové verze v rámci Insider programu naznačují, že se systém postupně promění v platformu, která bude aktivně zasahovat do práce uživatele, radit mu a částečně ji i řídit. Na papíře to zní jako logický krok. Realita je ale složitější.
AI všude, ale ne každý o ni stojí
Microsoft chce z Windows 11 udělat takzvaný „AI systém“. Copilot se postupně dostává do dalších částí systému, přibývají funkce, které analyzují obsah obrazovky, a přichází i nástroje, které mají fungovat přímo na zařízení bez nutnosti připojení ke cloudu.
Zásadní problém je v tom, že část uživatelů o podobné funkce vůbec nestojí. A nejde o malou skupinu. Hlavně mezi hráči a pokročilejšími uživateli roste nedůvěra. Často zaznívá jednoduchá otázka: kam jdou naše data a co všechno systém sleduje.
Microsoft v minulosti několikrát narazil, například u funkce Recall, která vyvolala silnou kritiku. Právě tady se ukazuje, že nestačí jen přidávat nové technologie. Důležitější je dát lidem kontrolu a jasnou možnost říct ne.
Výkon a paměť pořád pokulhávají
Zatímco Microsoft řeší AI, běžné fungování systému zůstává pro řadu uživatelů frustrující. Windows 11 je náročnější než jeho předchůdci a s každou větší aktualizací se tento rozdíl spíš prohlubuje.
Paměť RAM je dnes dražší než dřív a zároveň ji čím dál víc využívají aplikace i samotný systém. Výsledkem je, že i relativně výkonný počítač může působit pomalu. Optimalizace by přitom byla jedna z nejviditelnějších změn, kterou by uživatelé okamžitě ocenili.
Podobně je na tom i správa systému jako celku. Microsoft sice plánuje sjednocení aktualizací aplikací nebo vylepšení obnovení systému, ale to jsou kroky, které přicházejí spíš pozdě než včas. Jedním z dlouhodobých problémů Windows je způsob, jakým systém prosazuje vlastní služby. I v roce 2026 se stále řeší, proč se některé odkazy otevírají v Edge, i když má uživatel nastavený jiný prohlížeč.