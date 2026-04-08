Windows 11 trpí na Copilot, který žere paměť. Uživatelé jsou velmi naštvaní

Středa, 8 Duben 2026 - 03:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

Nová verze Copilotu ve Windows 11 sází na webové řešení místo nativní aplikace. Výsledek je sice svižný a funkční, ale zároveň výrazně náročnější na paměť. V době, kdy uživatelé řeší každý gigabajt paměti, to vyvolává otázky.
Jak je známo, Microsoft v posledních měsících výrazně tlačí umělou inteligenci do Windows 11 a Copilot má být jedním z hlavních taháků. Jenže poslední změna, která měla přinést lepší funkce a rychlejší vývoj, narazila na realitu běžných počítačů.

Nový Copilot už totiž není klasická nativní aplikace. Ve skutečnosti běží na upraveném jádru prohlížeče Edge. Pro uživatele to znamená, že se chová téměř stejně jako webová verze, jen zabalená do samostatného okna. Na první pohled to není problém. Aplikace působí svižně, reaguje rychle a má okamžitě k dispozici všechny nové funkce.

Jenže to má háček. Ten se projeví až ve chvíli, kdy se podíváte na využití paměti.

Paměť mizí rychleji, než by měla

Podle dostupných měření dokáže nový Copilot spotřebovat zhruba 500 MB RAM i ve chvíli, kdy běží jen na pozadí. Jakmile ho začnete aktivně používat, není problém dostat se až k 1 GB. To už je hodnota, která se na slabších nebo starších počítačích projeví okamžitě.

Pro představu. Pokud někdo používá Windows 11 na zařízení s 8 GB RAM, což je stále běžná konfigurace, může Copilot ukousnout znatelnou část dostupného výkonu. A to bez ohledu na to, že běží jen jako doplněk.

Důvod je poměrně jednoduchý. Každá instance Copilotu v podstatě znamená spuštěné jádro prohlížeče. Jinými slovy, jako byste měli otevřený další Edge na pozadí. A to už není zanedbatelná zátěž.

Zkratka, nebo promyšlený krok

Z pohledu Microsoftu dává tento přístup smysl. Webová aplikace se udržuje snáz, aktualizace probíhají rychleji a nové funkce se dostanou k uživatelům téměř okamžitě. Vývoj nativní aplikace je výrazně náročnější a pomalejší.

Na druhou stranu se tím obchází optimalizace, která byla u klasických aplikací samozřejmostí. Výsledkem je řešení, které funguje dobře, ale není efektivní.

To je zvlášť zajímavé ve chvíli, kdy Microsoft zároveň mluví o zlepšování výkonu Windows 11 a snižování nároků na hardware. Nový Copilot jde přesně opačným směrem.

Copilot si ve Windows prošel poměrně chaotickým vývojem. Začínal jako součást postranního panelu, pak se přesunul do webové aplikace, následně dostal nativní podobu a teď se opět vrací k webovému řešení.

