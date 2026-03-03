Uživatelé končí s ChatGPT. Partnerství OpenAI s Pentagonem spustilo vlnu odporu
Společnost OpenAI čelí v posledních dnech výrazné kritice poté, co potvrdila uzavření dohody s americkým ministerstvem války. Zatímco firma tvrdí, že spolupráce má své hranice a limity, část uživatelů ChatGPT reaguje odchodem ke konkurenci.
Na diskusních fórech i sociálních sítích se šíří výzvy k rušení předplatného. Někteří uživatelé zveřejňují podrobné návody, jak exportovat svá data a účet definitivně uzavřít. Kritici mluví o ztrátě důvěry a o tom, že firma ustoupila od dříve deklarovaných etických zásad. Emoce zesílily i proto, že krátce před oznámením dohody OpenAI veřejně podporovala přístup společnosti Anthropic, která podobnou smlouvu s ministerstvem války odmítla.
Anthropic uvedla, že bez jasných záruk odmítá umožnit využití svých modelů pro masové sledování či plně autonomní zbraně. Podle dostupných informací se obě strany na konkrétních bezpečnostních mantinelech neshodly. Krátce nato ale OpenAI potvrdila vlastní spolupráci s armádními strukturami, což část technologické komunity vnímá jako rozpor.
Etika umělé inteligence znovu v centru pozornosti
Debata o etice umělé inteligence není nová. Kritici dlouhodobě upozorňují na způsob trénování modelů, využívání autorsky chráněného obsahu či vysokou energetickou náročnost velkých jazykových systémů. Zapojení do vojenských projektů však téma posouvá do citlivější roviny.
OpenAI uvádí, že její dohoda obsahuje více bezpečnostních pojistek než nabídka, kterou odmítla Anthropic. Firma mluví o jasně stanovených červených liniích, zejména v oblasti autonomních zbraní a rozsáhlého sledování obyvatelstva. Zároveň zdůrazňuje, že technologie mají sloužit zákonným účelům a že dohled nad jejich využitím zůstává prioritou.
Právě formulace o využití pro všechny zákonné účely ale vyvolává největší nedůvěru. Odpůrci namítají, že zákonnost sama o sobě nemusí znamenat etickou přijatelnost. Obavy posiluje i fakt, že vláda Spojených států podle dostupných informací plánuje postupně ukončit používání nástrojů od Anthropicu ve svých úřadech.