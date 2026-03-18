Windows 11 bez přehnané AI. Microsoft couvá a sází na rozum
Ještě před rokem to vypadalo, že se Windows 11 promění v jednu velkou výkladní skříň umělé inteligence. Copilot měl být prakticky na každém kroku. V nastavení, v Průzkumníku souborů, v notifikacích. Jenže realita je jiná. Některé z těchto funkcí se nikdy nedostaly ani do testovacích verzí a podle nových informací už se s nimi ani nepočítá.
Microsoft tak podle zákulisních zpráv mění strategii. Copilot sice zůstává důležitou součástí ekosystému, ale jeho přítomnost už nemá být tak agresivní. Typickým příkladem jsou takzvané Copilot Suggestions v notifikacích, které firma představila už v roce 2024. Teď to vypadá, že tato funkce skončila dřív, než se vůbec dostala mezi uživatele.
Důvod je poměrně jednoduchý. Uživatelé i odborníci začali upozorňovat na to, že AI ve Windows začíná být spíš přítěží než pomocníkem. Když se každé druhé okno snaží něco doporučovat, radit nebo analyzovat, rychle to přestane dávat smysl.
Lekce z Recallu
Velkou roli v tomhle obratu sehrála funkce Recall. Ta měla být jedním z hlavních taháků nové generace Windows. Místo toho se stala symbolem obav o soukromí. Kritika byla tak silná, že Microsoft musel funkci stáhnout a přepracovat.
Právě tahle zkušenost podle dostupných informací donutila vedení firmy přehodnotit celý přístup k AI. Místo plošného nasazení začíná dávat smysl opatrnější cesta. Nové funkce mají přijít jen tehdy, když opravdu přinesou reálný přínos a nebudou působit jako marketingová nálepka.
Změna je vidět i na dalších místech. Funkce, které byly původně prezentovány jako Copilot nástroje, se postupně objevují bez výrazného označení. Jsou součástí systému, ale nepůsobí tak rušivě. Zmizely také ambice na takzvané agentní chování, které mělo umožnit AI samostatně vykonávat úkoly.