ChatGPT napsal scénář k filmu „Poslední scénárista“

Tento neobvyklý projekt švýcarského režiséra Petera Luisiho vzbudil mnoho kontroverzí a vyvolal otázky ohledně budoucnosti umělé inteligence v umění a kreativitě.

Peter Luisi, známý pro své inovativní přístupy k filmové tvorbě, se rozhodl zkusit něco zcela nového. Zaměstnal ChatGPT, aby vytvořil scénář k filmu. ChatGPT, verze 4.0, byl požádán, aby napsal zápletku k celovečernímu filmu o slavném scenáristovi, který se setkává s umělou inteligencí, jež ho v psaní předčí a rozumí lidstvu lépe než skutečný člověk. Scénář, který vznikl prostřednictvím série výzev a následných úprav, pojednává o tomto fascinujícím konfliktu mezi lidskou a umělou kreativitou.

Zdroj: Shutterstock

Scénář k filmu „Poslední scénárista“ byl kompletní po několika úpravách, a tisková zpráva dokonce obsahovala prohlášení od samotného ChatGPT: „Jako scénárista filmu „Poslední scénárista“ jsem nadšený, že mohu na této stránce oživit tento podnětný příběh. Film ve své podstatě zkoumá průnik mezi technologií a lidskou kreativitou a klade si otázku: mohou stroje skutečně nahradit lidskou zkušenost, pokud jde o umění a vyprávění?“ Tato slova zněla téměř až příliš lidsky a ukazovala na hlubší otázky, které tento projekt vzbuzoval.

Kontroverze a zrušení premiéry

I přes zajímavý koncept a technické novinky se film setkal s vlnou negativních reakcí. Prince Charles Cinema těsně před premiérou zrušilo akci s odvoláním na záplavu stížností diváků. Kino uvedlo, že zpětná vazba, kterou obdrželo, zdůraznila silné znepokojení mnoha diváků ohledně používání umělé inteligence místo tradičního scenáristy. Tato situace otevřela širší debatu o roli AI v zábavním průmyslu a možných důsledcích pro kreativní zaměstnání.

Zastánci využívání AI v umění tvrdí, že technologie může nabídnout nové perspektivy a inovativní řešení. Odpůrci se však obávají, že by to mohlo ohrozit budoucnost lidské kreativity a pracovních míst v oblasti umění. Generativní umělá inteligence a její použití byly také hlavními tématy nedávných stávek odborů spisovatelů a filmových herců, které se zabývaly tím, jak by měly společnosti k této technologii přistupovat.

Plány na budoucnost filmu

Režisér Peter Luisi navzdory zrušení premiéry neztratil naději. Film „Poslední scénárista“ plánuje uvést zdarma online 27. června. Součástí této online premiéry bude také zveřejnění scénáře a detailní popis procesu, jak byl vytvořen ChatGPT. Tímto krokem chce Luisi umožnit širší veřejnosti pochopit a zhodnotit potenciál i rizika spojená s používáním umělé inteligence v umělecké tvorbě.

Tento případ ukazuje, že technologie a umění se mohou vzájemně prolínat způsoby, které jsme si dosud neuměli představit. Diskuse o roli umělé inteligence v kreativitě je teprve na začátku a film „Poslední scénárista“ může být jedním z prvních kroků k hlubšímu porozumění a definování hranic mezi lidskou a strojovou tvorbou.