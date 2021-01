Čína může brzy ukázat světu svůj nový stealth bombardér. Bude to klon B2 USAF?

Čínská lidová republika měla mít ve vývoji dva typy bombardérů. Jeden strategického typu H-20, který by byl schopen bombardovat jadernými zbraněmi Spojené státy a druhý taktický bombardér JH-XX, který by Čína využila k úderům na Indii nebo na na americké základny nacházející se v regionu (Jižní Korea, Japonsko) nebo k úderům pomocí protilodních střel na nepřátelské lodě.

Strategický bombardér Xian H-20 bude podzvukové samokřídlo spadající do kategorie stealth. Na internetu jste se mohli dočíst takové informace, že nový bombardér pojme až 45 tun bomb a bude mít dolet nejméně 12 000 km. Pro srovnání americký bombardér B-2, kterému se bude zřejmě H-20 podobat pojme celkem 18 tun bomb a legendární bombardér B-52 pak 32 tun. Vzhledem k tomu, že H-20 by musel mít tak velké množství munice kvůli svým stealth vlastnostem uloženo uvnitř svých vnitřních šachet, tak by šlo o skutečně obří bombardér. Podle vojenských analytiků z Pentagonu je to nesmysl a H-20 bude mít maximální dolet 8000 km a unese maximálně 10 tun bomb.

strategický bombardér Xian H-20

Před několika dny vydalo čínské letectvo náborové video, ve kterém apeluje na mladé Číňany, aby šli sloužit do armády jako piloti. Na konci tohoto videa lze vidět zakrytý letoun plachtou, který by měl představovat nový čínský bombardér. Pilot z tohoto letounu strhává plachtu a v odrazu od pilotovy helmy lze vidět jak nový bombardér údajně vypadá. Bombardér H-20 vykazuje určitou podobnost s bombardérem B-2 Spirit amerického letectva a budoucím bombardérem B-21 Raider. Jeho skutečná podoba však bude známa, až když Čína nový letoun poprvé představí na veřejnosti.

Čínská lidová republika podle vojenských analytiků již brzy ukáže světu, jak nový bombardér vypadá i ve skutečnosti.

JH-XX má být stíhacím bombardérem, který bude moci nést jak střely vzduch-vzduch, tak i protilodní střely nebo letecké pumy k ničení pozemních cílů. Oproti H-20 to bude nadzvukový stroj a měl by být díky svým kombinovaným protileteckým a protilodním střelám lépe přizpůsoben na boj s americkými letecko-námořními bojovými skupinami.

taktický/stíhací bombardér Shenyang JH-XX

Jeho dolet má být maximálně kolem 3000 km. Stále není jasné, jestli je JH-XX skutečně vyvíjen nebo tento projekt Čína poslala k ledu plně ve prospěch strategického bombardéru Xian H-20.