Čína posílí kontroly: Zavádí nový regulační orgán pro správu dat

Tento nový úřad by se stal nejvyšším čínským regulačním orgánem soukromých dat. Nahradil by tak několik současných ministerstev a měl by rozhodovat o exportu dat nadnárodními společnostmi. Také by stanovil pravidla pro shromažďování a sdílení údajů pro podniky a mohl by například zakázat sběr určitých druhů informací o spotřebitelích. Kontroloval by také sdílení soukromých údajů se zahraničními partnery a zajišťoval národní bezpečnost. Úřad by měl být projednán a schválen na Všečínském shromáždění lidových zástupců do 13. března tohoto roku.

Mezi další regule budou patřit manipulace s daty pomocí algoritmů, závislost na internetu u nezletilých a identifikace slabých míst v zabezpečení private access systémů. Národní lidové shromáždění a Státní rada poslaly čínské vládě žádost o více podrobností k tomuto orgánu, nicméně zatím se odpovědi nedočkaly.

Zdroj: Shutterstock

Podnikům, které se potýkají s rostoucím množstvím pravidel a zákonů, by to mohlo poměrně dost pomoci. Avšak vedoucí pracovníci v oblasti technologií mají naopak obavy, že by nový orgán mohl omezit inovace v již tak oslabeném technologickém odvětví.

V současnosti se regulací dat v Číně zabývá několik agentur, což je pro podniky matoucí, protože není poté úplně zřejmé, na který orgán se mají obrátit. Mezi tyto agentury patří například Čínská správa kyberprostoru, ministerstvo průmyslu a informačních technologií a Národní komise pro rozvoj a reformy.

Oproti zbytku světa

Regulační orgány po celém světě se v posledních letech zabývají ochranou osobních údajů a vytvářejí nové předpisy, aby zvýšily ochranu soukromí na internetu. V souladu s tímto trendem Čína také zavedla různá opatření k ochraně osobních údajů uchovávaných internetovými společnostmi. Ta však vedla ke zvýšení nákladů na dodržování předpisů pro čínské společnosti, což zahrnuje zřízení nových datových center a náročné kroky k zajištění bezpečného přenosu dat.