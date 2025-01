Čínská revoluce v AI: DeepSeek zaznamenává raketový nárůst návštěvnosti

Startup DeepSeek přepisuje pravidla her v oblasti umělé inteligence. Díky průlomové technologii, která přináší vysoký výkon za zlomek nákladů, zažívá webová platforma DeepSeek.com rekordní růst návštěvnosti. Co stojí za tímto úspěchem a jaké to může mít dopady na globální AI trh?