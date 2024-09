OpenAI plánuje datová centra s masivní spotřebou energie

Pro představu, každé datové centrum s kapacitou 5 GW by spotřebovalo více energie, než potřebuje celé město nebo přibližně tři miliony domácností. To vyvolává otázky nejen ohledně energetické účinnosti, ale také ohledně infrastruktury, která bude muset zvládnout tento enormní požadavek.

Proč potřebuje OpenAI tolik energie?

Jedním z hlavních argumentů OpenAI je, že tato datová centra jsou nezbytná pro rozšíření kapacit AI v USA, čímž by se posílila národní bezpečnost a schopnost konkurovat ostatním velmocím, jako je Čína. Kromě toho by tato datová centra podle dokumentu, který OpenAI představila americké vládě, mohla vytvořit tisíce nových pracovních míst a pomoci upevnit pozici USA jako globálního lídra v oblasti AI.

Sam Altman, generální ředitel OpenAI, se údajně po nedávném setkání s Bidenovou administrativou zaměřil na zajištění schválení plánu na vybudování těchto rozsáhlých datových center. Tato centra by měla být umístěna v různých městech po USA, přičemž se spekuluje o státech jako Wisconsin, Kalifornie, Texas a Pensylvánie.

Energetické výzvy a ekologické dopady

Jedním z hlavních problémů, kterým OpenAI čelí, je, jak tuto obrovskou spotřebu energie zajistit. Představitelé energetických společností upozorňují, že napájení jednoho 5GW datového centra bude obrovskou výzvou, zejména s ohledem na současné problémy s připojením nových zdrojů energie k energetickým sítím. John Ketchum, generální ředitel společnosti NextEra Energy, naznačil, že datová centra tohoto rozsahu by pravděpodobně musela být napájena kombinací větrných a solárních elektráren, bateriových úložišť a připojením k síti. Tento přístup by mohl omezit jejich závislost na tradičních energetických zdrojích.

Zdroj: Shutterstock

Vzhledem k tomu, že OpenAI plánuje vybudovat až sedm datových center, energetické nároky jsou obrovské. Dokonce i při nejoptimističtějších odhadech by tento projekt trval roky. To vyvolává otázku, zda bude možné včas vytvořit infrastrukturu, která by splnila požadavky současného rychle se rozvíjejícího AI sektoru.

Soupeření s Čínou a geopolitické důsledky

Geopolitická konkurence mezi USA a Čínou je dalším důležitým faktorem v tomto plánu. Jak naznačuje OpenAI, USA musí udržet tempo s čínským rozvojem AI technologií, aby zůstaly na vrcholu technologického pokroku. Pokud by Spojené státy neinvestovaly do masivní AI infrastruktury, riskovaly by zaostání nejen v oblasti inovací, ale i v oblasti národní bezpečnosti.

V posledních letech se AI stala klíčovým faktorem pro globální ekonomiku i obranu. Čína již učinila významné kroky k posílení svých kapacit v oblasti umělé inteligence a USA jsou si vědomy, že musí udržet krok. Vybudování obřích datových center by mohlo Spojeným státům zajistit dostatek výpočetního výkonu, který by umožnil pokročilé AI modely a výzkum.

Problémy s realizací

Nicméně, navzdory vysokým ambicím OpenAI, někteří experti vyjadřují pochybnosti o realizovatelnosti tohoto plánu. Joe Dominguez, generální ředitel Constellation Energy, se nechal slyšet, že vybudování několika datových center s kapacitou 5 GW by bylo nesmírně složité a časově náročné. Dokonce i pokud by byl plán schválen, by mohla realizace trvat déle, než by bylo nutné pro řešení aktuálních národních bezpečnostních výzev.

Budoucnost AI a rostoucí energetické nároky

Poptávka po výpočetním výkonu roste exponenciálně. Odhaduje se, že do roku 2030 vzroste poptávka po energii pro datová centra o 160 %. Společnosti jako OpenAI, Microsoft a další giganti AI sektoru proto hledají nové způsoby, jak zajistit dostatek energie pro další expanzi. Microsoft nedávno podepsal 20letou smlouvu s Constellation Energy na opětovné otevření jaderné elektrárny Three Mile Island, což by mohlo poskytnout nové energetické zdroje pro datová centra, ale ani tato dohoda by nestačila pokrýt veškeré potřeby OpenAI.

Dalším potenciálním řešením jsou nové typy jaderných reaktorů, které by mohly být využity k napájení datových center. Microsoft dokonce trénuje vlastní AI na tvorbu dokumentace pro žádosti o schválení těchto reaktorů. Zdá se, že společnosti nejen hledají způsoby, jak zvýšit svůj výpočetní výkon, ale také jak maximalizovat svou energetickou efektivitu, aby dokázaly zvládnout budoucí nároky.