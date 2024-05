Co je to biohacking a jak funguje?

Co je to biohacking?

Málokoho by napadlo spojení slova hacking jiné než s moderními technologiemi. Narozdíl od klasického hackování se však nejedná o nic nelegálního. Jednoduše se dá definovat biohacking jako soubor menších změn, díky kterým se vám zvedne kvalita a úroveň vašeho života. Hackerem je tak sám člověk a jako vir můžeme chápat naše špatné návyky či životní styl. Biohacking se projeví ve vašem životě hlavně snížením hmotnosti, zvýšením produktivity a soustředěnosti či větši odolnost proti nárazovým stresovým situacím.

Stejně jako je několik typů hackerů u technologických zařízení, tak i v případě biohackingu je několik typů biohackerů, jako například vyznavači nutrigenomiky, kteří se domnívají a jsou přesvědčení, že mohou pomocí stravy změnit své geny. Nutno podotknout, že ne každá metoda je lékařsky podložená. Nyní bychom se ale měli podívat na širší definici biohackingu.

Biohacking se obecně odkazuje na využití vědeckých poznatků, technologií a přístupů ke zlepšení lidského těla a mysli. Je to široký termín, který zahrnuje mnoho různých postupů a technik, které mají za cíl maximalizovat výkonnost a zdraví člověka.

Biohacking se zaměřuje na to, co lze udělat pro optimalizaci lidské biologie. To může zahrnovat změny stravy, cvičení, spánku a mnoho dalších postupů. V některých případech se biohacking také zaměřuje na využití technologií, jako jsou senzory, měřicí přístroje a digitální aplikace, které umožňují měření a sledování různých biologických funkcí.

Biohacking se však také může týkat některých pokročilých technik a postupů, které jsou zaměřeny na překonání omezení lidské biologie. To může zahrnovat genetické modifikace, implantace a jiné způsoby zásahu do biologických funkcí těla.

Je však důležité si uvědomit, že biohacking má také své rizika a může mít negativní dopad na zdraví, pokud není prováděn s odborným vedením a znalostmi. Proto je důležité, aby biohacking byl prováděn opatrně a s respektem k lidské biologii.

Je biohacking vždy zdraví?

Předně musíme konstatovat, že některé metody jsou zcela prokazatelně zdraví prospěšné, jako je třeba změna jídelníčko, zařazení kvalitnější stravy, atp. Na druhou stranu některé metody jsou vědecky nepodloženy nebo jsou uznány jako spíše škodlivé. Jako příklad můžeme uvést hackery, kteří si vstřikovali do očí zcela úmyslně clorin e6, aby získali schopnost vidět i v noci.

Díky této chemické sloučenině se to skutečně povedlo, ale vstřikování chemikálie do očí není rozhodně vhodné. Je zkrátka zpotřebí vždy využít zdraví selský rozum. V našem článku se ale nebudeme příliš věnovat tomu, co nefunguje, ale spíše tomu, co funguje. Představíme si i některé výhody a tipy, které vám pomohou zásadně zlepšit kvalitu života. I zde je ale zpotřebí nějaké samostudium, ale vždy dávejte pozor na to, aby se jednalo o bezpečnou techniku.

Co umí správný biohacking?

Jak již bylo řečeno v samotné definici biohackingu – biohacking dokáže velice pozitivně ovlivnit kvalitu života a některých životních funkcí, jako například:

zlepšení psychického stavu

snížení stresu

snížit riziko geneticky podložené nemoci

snížit dopady deprese

snížit krevní tlak

podpoří snahy zhubnout

lepší produktivitu

zlepšení imunity a odolnosti proti nejrůznějším nemocem

zkvalitní váš spánek

má příznivý dopad na trávicí systém

Dobrá zpráva je, že výsledky svého snažení nejsou jen vnitřního charakteru, ale že je můžete pozorovat aktivně sami na sobě – budete mít lepší náladu, budete hubenější a také budete mít více energie. Díky menšímu stresu se vám do krve bude vyplavovat méně stresového hormonu kortizolu, čímž se ovlivní produkce celá řady dalších hormonů, jako je adrenalin zvyšující krevní tlak, atp.

Kdy uvidím první výsledky?

V dnešní době chce každý všechno ihned, takže touží po zázračné pilulce, po které zmizí přebytečná kila, stres i veškeré problémy. Takto to však v životě nefunguje. Nicméně i zde si pokládáte nejspíše otázku, kdy uvidíte své první výsledky. Na tuto otázku však neexistuje žádná konkrétní odpověď, protože je to velice individuální a závisí na mnoha dalších okolnostech.

Navíc každý bude mít jiný cíl – někdo bude chtít zhubnout 30 kg, ale druhý bude chtít sklidnit svou mysl. Je pak jasné, že jejich cílový termín bude rozdílný. Konkrétně ke zlepšení nálady může někdy postačit hezká procházka s přáteli stejně jako sklenička vína, zatímco pro zhubnutí 5 kg se můžete snažit i dva měsíce. Cílem každopádně je nedělat žádné změny jen na určité krátké období, jak tomu u různých režimových opatření bývá. V ideálním případě se tyto malé změny integrují do vašeho životního stylu.

Jaké jsou základní tipy biohackingu?

1. zlepšení stravovacích návyků

Není asi žádným překvapením, že základem kvalitnějšího života a lepší životní úrovně je strava. Pokud budete jíst jen tučná a kalorická jídla, ale budete mít čistou mysl, nemůžete čekat, že vám vaše tělo poděkuje. S největší pravděpodobností se u vás během několika let objeví některá s civilizačních chorob typu cukrovka. Nicméně stravování je skutečně základním kamenem všeho.

Pro začátek můžete třeba vynechat slazené nápoje a nahradit je čajem

Pokud jste zvyklí si dopřávat k snídani koblížek a odpoledne ke kafíčku ještě dortíček můžete je vyměnit za zdravější ovocný salát, který je také sladký, ale na rozdíl od zákusku vašemu tělu dodá ještě celou řadu vitamínů

Milovníci brambůrků mají brambůrky rády hlavně ze dvou důvodů- výrazná chuť a křupnutí. Skvělou náhradou může být třeba kedlubna nakrájená na hranolky, která také křupe, ale je nesrovnatelně zdravější.

Místo smažených pokrmů si dávejte raději pokrmy připravované jinou tepelnou úpravou, třeba grilování či dušení

Nekoukejte na tyto změny jako na povinnost či nutnost, ale jako na cestu k lepšímu životu a časem se pro vás stanou naprostou samozřejmostí.

2. dodržujte spánkový režim

Jste spíše noční ptáče, které chodí spát až po půlnoci s tím, že za pár hodin zase vstáváte a ráno si pak musíte dát silnou kávu, abyste vůbec vstali? Spánek naše tělo využívá k regeneraci všech metabolických procesů. Pokud se ale spánek nekoná, nekoná se ani regenerace, takže očekávejte zhoršování psychického stavu, obezity, cukrovky i vašeho výkonu.

Spát byste měli chodit vždy ve stejnou dobu a ideální spánek by měl trvat zhruba 7-9 hodin. Zhruba dvě hodinky před usnutím byste již neměli konzumovat kofein a ani koukat na obrazovky vyzařující modré světlo. Časem si vaše tělo zvykne na nový režim a do budoucna již bude samo vyžadovat usínání a vstávání ve stejný čas.

3. dopřejte si dostatek pohybu

Možná jste již zažili situaci, kdy přijdete domů z práce bez energie a naštvaní a nechce se vám nic dělat, ale pak se přemluvíte a jdete si třeba zaběhat. Po půl hodince běhání již náhle neřešíte starosti z práce, ale začínáte si všímat modré oblohy, šumící řeky či krásné kvetoucí louky. Je jasné, že díky pravidelnému pohybu můžete zhubnout, ale zároveň si přeseknete pomyslnou šňůru stresu a tím získáte nižší hladiny kortizolu, kvalitnější spánek i lepší psychické zdraví, čímž předcházíte nejrůznějším chorobám.

Snažte se pravidelně hýbat a udělat z toho rutinu. Například můžete cestou z práce vystoupit o zastávku dříve a dojít pěšky. Domů tak přijdete veselí a i vaše okolí pozná rozdíl. Nemusí se z vás stát hned vrcholový sportovec, ale zároveň nesmíte sedět celý den v práci u počítače a poté u televize doma.

4. vyrazte do přírody

I když bydlíte třeba ve velkém městě a máte rádi hustou zástavbu, zkuste se občas podívat i do přírody – myšleno do skutečného lesa a ne jen městského parku plného lidí. Příroda má totiž velice pozitivní dopad na psychiku člověka. Udělejte si tradici, že o víkendu pojedete s rodinou na nějakou naučnou stezku, procházku u vody nebo navštívíte zříceninu nějakého hradu.

5. zlepšete své smýšlení

V souvislosti s biohackingem se uvádí hned několik technik na zvládání své vlastní psychiky. Jednou z nich je i mindfulness, která vám v konečném důsledku může snížit únavu a celkově i hladinu stresu. Tato technika je vcelku prostá, stačí si najít libovolnou polohu, ve které se cítíte nejlépe.

Zavřete oči a soustřeďte se na každý svůj nádech a nemyslete na nic jiného. Jestliže vám nejde se soustředit na dech, zkuste počítat sekundy nádechu a výdechu. Ze začátku samozřejmě bude váš mozek zkoušet do tohoto klidového režimu protlačit i nějaké důležité pracovní záležitosti. Neneche se ale tímto rozhodit.

Tímto jednoduchým cvičením se totiž naučíte soustředit se na přítomný okamžit a časem se tak naučíte více vnímat to, co právě děláte. Při procházce tak nebudete řešit na svém mobilu pracovní e-maily ani sociální sítě, ale budete se kochat nádhernou přírodou. To je zároveň cesta ke zlepšení celkového psychického stavu.

Jaký je vlastně závěr?

Do jisté míry se dá říci, že moderní trend biohackingu není vlastně vůbec moderní a dost koresponduje s obecnými zásadami zdravého životního stylu. Když jsme se narodili jako děti, byli jsme více méně v čistí a v pohodě. Měli jsme pravidelný režim i vyváženou stravu. Během života se nám do našeho životního stylu dostalo několik „virů“, které nám postupně škodí, i když to sami třeba nevidíme. Je zapotřebí proto hacknout vlastní tělo a vrátit ho do továrního nastavení. K tomu ale nevede bohužel jedno tlačítko jako u počítače, ale série mnoha malých změn.