Ublížení na zdraví vs. povolená sebeobrana: Hranice je tenká, znáte rozdíl?

Zdroj fotografie: Shutterstock

Na začátku je třeba zmínit, že právo na obranu sebe, své rodiny a svého majetku má každý z nás a je to základní morální právo. Dokonce je v české legislativě zakotveno, konkrétně v trestním zákoníku, i právo na sebeobranu. V praxi tak můžete v případě sebeobrany být pod ochranou zákona, i když je to tenký led.

V hlavě III. trestního zákona je pak celá stať, která podrobněji rozebírá okolnosti vylučující protiprávnost činu. Bohužel nikoho nezajímá, zda zákon znáte nebo nikoliv, ale jste povinni se podle něj řídit. Nejdůležitější je umět odhadnout riziko a své fyzické, psychické a taktické dovednosti a předpoklady.

Krajní nouze

Krajní nouzi rozebírá paragraf 28, který říká, že se jedná o situaci, kdy čin považovaný za jiných okolností jako trestný, trestným není. V tomto případě je zákonná definice dosti nepřesná, ale dala by se vyložit tak, že o krajní nouzi jde pouze v případě, že se nedá hrozící nebezpečí odvrátit jiným způsobem a jde o bezprostřední ohrožení, které může být způsobeno člověkem, choromyslným jedincem, zvířetem nebo také přírodními živly.

Zdroj fotografie: Shutterstock

Nutná obrana

Nutná obrana má své ukotvení v paragrafu 29. Pokud hrozí útok nebo je útok dlouho trvající, máte právo na sebeobranu. Zde si ale dejte pozor, protože obrana nesmí být silnější a horší než útok samotný. Existuje zde i výjimka, a to když lze oprávněně předpokládat, že útok bezprostředně nastane, není potřeba čekat, až k útoku dojde. V praxi vám tak nestačí jen ústní výhrůžku či gesta útočníka. Hlavním cílem nutné obrany je útok ukončit a odvrátit, Pokud se tak do někoho pustíte již po útoku, není to obrana, ale protiútok či odplata.

Oprávněné použití zbraně

Pokud vlastníte zbraň, můžete ji dokonce v případě sebeobrany i použít, a to podle paragrafu 32. Znovu tak připomínáme, že zbraň nesmí sloužit k útoku, ale pouze k odražení a ukončení bezprostředně hrozícího nebezpečí a už vůbec nesmí nastat situace, kdy vás někdo slovně přepadne a vy mu za to prostřelíte nohu. To by byla nepřiměřená obrana.

Jak to funguje v praxi?

Pokud přijdete třeba domů a uvidíte, že jsou doma lupiči, které ale vyplašíte. Nemůžete vytáhnout vzduchovku či pepřák a použít je na ně. Lupiči jsou totiž již na útěku a tím pádem je útok již ukončen a odražen. Podle naší legislativy by to dopadlo tak, že by lupiči dostali pouze trest odnětí svobody na maximálně dvě léta popřípadě peněžitý trest, kdežto vy byste dostal za úmyslné ublížení na zdraví bez následku smrti trest odnětí svobody až na tři roky.

V případě smrti lupiče by váš trest vyrostl od deseti do osmnácti let podle brutálnosti a dalších okolností. Ve finále vy byste byl ten oloupený, který se brání, ale lupič by dostal jen pokutu a vy byste šel do vězení. Ať už použijete k sebeobraně vzduchovku, pepřák nebo klíče, je důležité si pamatovat, že obrana nesmí být silnější než útok a její hlavní cíl je odražení útoku a jeho zastavení.

Pokud je útočník na útěku, nehrozí bezprostřední nebezpečí nebo jen ústně vyhrožuje, nejde o zákonem dovolenou obranu. V každém případě je vždy lepší zavolat policii, pokud je to možné, a nechat vše na ní. Na druhou stranu, pokud jste v přímém ohrožení zdraví a života, je určitě lepší nějak přiměřeně zakročit.