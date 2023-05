Co ukázal Playstation Showcase 2023? Shrnujeme nejdůležitější hry a HW novinky

Potvrdily se i informace z některých úniků za poslední měsíce, dočkali jsme se ale i velké nálože úplných novinek.

Project Q - streamovací handheld konzole a sluchátka - špunty

Jeden z nejznámějších leaků tvdil, že Sony vyvíjí takový svůj vlastní Steam Deck - tedy příruční konzoli, která umožní streamování her. Tím je právě oznámený Project Q, který umožní z PlayStationu 5 (a pouze z něj) hraní za pomoci Wi-Fi sítě. Zatím nám toho kromě vzhledu o moc víc neprozradili, jen že jde o osmipalcovou HD obrazovku zdánlivě “vloženou” doprostřed klasického Dualsense ovladače. Narozdíl od oficiálně licencovaného ovladače pro iOS/Android si zachovává i stejné rozložení joysticků.

K tomu byly představeny i první bezdrátové špunty od PlayStationu, které lze párovat s PlayStationem 5, PC i novým handheldem (o možnosti připojení k novému VR setu se zatím nezmínili).

Beat Saber pro PlayStation VR2

Dlouho očekávaný port Beat Saberu pro PSVR2 potěšil rozhodně nejednoho vlastníka tohoto setu. O tom, že se tenhle titul na nové inscenaci playstationovského VR ukáže už jsme věděli dříve, než samotné brýle vůbec vyšly, ale Beat Games se až do středy tajili s tím, kdy už to konečně bude.

Tím spíše překvapilo středeční odhalení, že Beat Saber zde bude dostupný s okamžitou platností, a to ještě s možností koupi nového balíčku s 11 ikonickými písněmi legendární kapely Queen - nechybí například Bohemian Rhapsody, Don’t Stop me Now nebo We Are The Champions. Jedná se také o jeden z mála titulů, který nabízí bezplatný upgrade z PSVR1 verze (ostatní tituly si nejčastěji nechaly alespoň sníženou cenu zaplatit).

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Trailer, který se ze začátku točil jen okolo potravinového řetězce zvířat končí vítězstvím hada a krátkým záběrem na samotného Solid Snakea skrývajícího se v buši. Podle názvu určitě fanoušky napadne, že má tahle novinka stejný podtitulek, jako měl třetí díl MGS z roku 2004.

A to není náhoda, jelikož podle Sony a Konami půjde právě o plnohodnotný remake téhle epizody. Kromě PlayStationu 5 vyjde ale i na Xbox Series a PC, což přímo na konferenci ale příliš jasné nebylo.

Alan Wake 2

Až překvapivě hororovým trailerem se připomněl také druhý díl Alana Wakea, o němž už víme přibližně rok - tentokrát se Remedy Entertainment pochlubilo i s datem vydání! A to už je takřka za rohem, protože hra vyjde ještě letos 17. října.

Stejně jako MGS se i Alan Wake II ukáže kromě PlayStationu 5 i na Xbox Series a počítačích, ale na všech platformách bude dostupný pouze digitálně. Remedy tuto volbu ospravedlňuje tím, že mohou díky tomu udržet cenovku níže (na klasických 60 eurech na konzolích a 50 na PC), a také by hráči na konzolích museli stejně zbytek hry dostahovávat.

Spider-Man 2

Nový gameplayový trailer na pokračování hlavní série her se Spider-Manem toho ukazuje opravdu hodně - na vkus některých hráčů možná až zbytečně moc. V traileru se objevuje Peter Parker se symbiontem, a hra hned působí o dost drsněji než její předchůdce. Hned v zápětí se opět setkáváme i s Milesem Moralesem a zdá se, že budeme mezi těmito dvěma hlavními hrdinami často oscilovat i v samotné hře.

Velkou roli zde asi bude hrát i známý komikosový záporák lovec Kraven, o němž má shodou okolností letos vyjít i filmová adaptace. Insomniac Games stále trvají na tom, že hra vyjde ještě letos, kromě upřesnění “na podzim” ale stále nic konkrétnějšího neřekli.

Assassin’s Creed Mirage

Očekávané pokračování Assassin’s Creed Mirage zase trochu zamotává dějovou linku tím, že se událostmi odehrává před posledním AC: Valhalla a sleduje zde příběh jedné z nejzajímavějších postav - Basima Ibn Ishaqa. Spolu s ním se vrací ke kořenům i celá hra, která se konečně bude zase opírat o tradičnější mechanismy z prvních her - můžeme tak počítat s mnohem větším důrazem na stealth mechanismy, i když se objeví i některé novinky (např. schopnost skoku o tyči aj.).

Na konferenci PlayStation Showcase se ale ukázalo i datum vydání 12. října, čímž se potvrdil japonský leak - tamní prodejci již totiž toto datum avizovali jako potvrzené a veřejně vystavovali na svých stránkách.

The Talos Principle II

Po mnoha letech čekání jsme se konečně dočkali oznámení druhého dílu komplexní puzzlovky The Talos Principle, tentokrát bez koťátka na titulním obrázku (i když - spoiler - v traileru se koček stejně dočkáme). Těšit se prý můžeme na bohatší příběh, ale také nové zapeklité hlavolamy a mnohem větší svět k pohybu.

I když se hra teprve tímto dočkala oficiálního oznámení, trailer tvrdí, že vyjde ještě v letošním roce (bez přesnějšího určení), a kromě PlayStationu 5 se s ní potkáme i na PC a Xbox Series.

Revenant Hill

Že se jedná hru od tvůrců indie klasiky Night in the Woods poznáte už v prvních pár vteřinách podle krásné ikonické kresby. I když se příběh Revenant Hill také točí okolo kočky, Twigs narozdíl od Mae šlape hezky po staru po všech čtyřech a snaží se pouze přežít v nehostinném světě.

Stejně jako u Night in the Woods můžeme ale očekávat mnohem hlubší motivy a myšlenky skryté pod zdánlivě jednoduchou premisou. Narozdíl od většiny dalších her v tomto seznamu vyjde pouze na PS4, PS5 a Steam, datum vydání je však zatím neznámé.

Marathon

Studio Bungie (proslavené zejména sérií Halo a v posledních letech i Destiny) oznamují úplně novou multiplayerovou střílečku, která (jako většina her v tomto seznamu) vyjde i na PC a Xbox Series - už nyní dokonce slibují plnou podporu cross play a cross saves.

Přestože už na svém oficiálním webu nabízí i trička na motivy této hry ke koupi, zatím toho o hře moc nevíme - krom toho, že půjde o PvP sci-fi shooter stavějící na odkazu starých Marathon her z konce minulého století, bez nějaké singleplayerové kampaně.

