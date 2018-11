Cukrovku lze diagnostikovat i pouhým světlem

V dnešní době se provádí při podezření na onemocnění diabetes melitus, lidově nazývané cukrovka, zkouška na množství cukru obsažené v krvi. Do budoucna by se však tato, pro někoho nepříjemná, metoda mohla změnit. Podle nejnovějších výzkumů by na odhalení cukrovky a kardiovaskulárních onemocnění v raných stádiích mělo stačit obyčejné posvícení na kůži.

Podle Bruce Wolfenbuttela z univerzity v Groningenu v Nizozemí tato metoda funguje, protože glukóza v krvi a dalších tělních tekutinách se náhodně spojuje s mnoha různými proteiny, který jsou v kůži nebo jiných tkáních. Glukóza zde funguje jako jakési lepidlo.

Díky usazování těchto glukózovaných proteinů, známých pod názvem AGE, v tkáních a na stěnách cév dochází k tuhnutí cév a následnému zvyšování krevního tlaku. Zvýšená akumulace AGE je právě to, co v kombinace s jejich schopností odrážet fluorescenční světlo odlišně na rozdíl od naglukózovaných proteinů, dokáže odhalit cukrovku již v počátečních stádiích.

Holandská firma Diagnoptics vyvinula čtečku AGE. Princip fungování je jednoduchý, vyzařuje fluorescenční světlo na kůži a následně vyhodnocuje jaké procento se odrazí zpět. Vývoj této čtečky je závěrem rozsáhlého 30 letého výzkumu zaměřeného především na nemoci ve stáři.

Příznivci této metody chtějí prosadit hromadný screening obyvatelstva, kdežto jeho odpůrci prohlašují, že by nejdříve měly být udělány podrobné testy a také by se mělo stanovit procento přesnosti diagnózy. Může se totiž stát, že někomu doktoři oznámí, že má cukrovku, i když ji vlastně mít nebude. Tento člověk pak celý zmaten začne požívat léky a dietu na snížení hladiny cukru ve své krvi.