Curiosity na Marsu našel něco velmi podivného, co vědci nečekali

Středa, 22 Duben 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, Vesmír

Zdroj: Shutterstock

Rover Curiosity objevil v dávných horninách na Marsu desítky organických molekul. Jde o látky spojené se vznikem života, jejich původ ale zatím zůstává nejasný.
Když NASA 6. srpna 2012 poslala rover Curiosity do kráteru Gale, šlo o dlouhodobý experiment. Cílem nebylo najít život v přímém smyslu, ale pochopit, jestli tam někdy mohly existovat podmínky, které by ho umožnily.

Po více než deseti letech práce se ukazuje, že Mars si některá svá tajemství drží opravdu dlouho. V oblasti Glen Torridon, konkrétně v části Knockfarrill Hill, rover odebral vzorky hornin starých zhruba 3,5 miliardy let. A právě v nich se podařilo najít něco, co stojí za pozornost.

Pomocí přístroje Sample Analysis at Mars, známého jako SAM, vědci identifikovali více než dvacet různých organických molekul. Nejde jen o jednoduché sloučeniny. Některé obsahují dusík nebo síru, tedy prvky, které na Zemi běžně vstupují do procesů spojených se vznikem života.

Zásadní roli sehrál chemický experiment s látkou tetramethylammonium hydroxid. Právě ten umožnil rozložit složitější organické struktury a „rozkrýt“ jejich základní stavební prvky. Podle Amy Williams z University of Florida, která výzkum vedla, šlo o první použití této metody mimo Zemi.

Výsledky pak tým publikoval v časopise Nature Communications a ještě předtím si je několikrát ověřil. Nešlo o jednorázové měření, ale o postupné skládání důkazů.

Mars je chemicky bohatší, než jsme si mysleli

To, co na první pohled vypadá jako jen další objev, má širší dopad. Dlouho se totiž předpokládalo, že organické látky na Marsu nemají velkou šanci přežít. Povrch planety je vystaven silnému záření a geologické procesy časem většinu podobných stop zničí.

Jenže právě tohle Curiosity trochu nabourává. Rozmanitost nalezených molekul naznačuje, že se v marťanských horninách dokázala zachovat chemická pestrost po miliardy let. A to je pro vědce zásadní informace.

Zároveň ale přichází střízlivění. Přítomnost organických molekul automaticky neznamená, že na Marsu někdy existoval život. Stejné látky mohou vzniknout i bez biologických procesů. Například čistě geologicky nebo jako důsledek dopadu meteoritů.

Původ těchto molekul je teď hlavní otázkou. Vědci pracují se dvěma scénáři. Buď vznikly přímo na Marsu bez účasti života, nebo se na planetu dostaly z vesmíru, třeba jako součást prachových částic či kometárního materiálu.

Zajímavé je, že podobné signály zachytil i rover Perseverance, který pracuje v jiné oblasti Marsu. Používá sice jiné přístroje, ale výsledky se v některých bodech shodují. To posiluje představu, že organický uhlík není na Marsu výjimkou, ale spíš běžnější součástí jeho historie.

vesmír, NASA, Mars
Zdroje: 

Space.com

Velký plán pro Mars: Nová zpráva vysvětluje, proč má smysl tam poslat lidi

Nová rozsáhlá studie amerických vědců přináší dosud nejjasnější argumenty, proč má NASA poslat astronauty na Mars. Podle autorů může být přítomnost lidské posádky klíčem k odpovědi na otázku, zda jsme v kosmu skutečně sami.

Nečekaný pohyb v atmosféře Uranu. Nová data mění pohled na ledové obry

Vesmírný teleskop Jamese Webba poprvé vytvořil trojrozměrnou mapu atmosféry planety Uran. Detailní měření teploty i iontů odhalilo nečekanou aktivitu, zvláštní polární záře a potvrdilo, že tato vzdálená planeta se stále pomalu ochlazuje.

Co se děje, když astronaut onemocní? Neobvyklý návrat Crew-11 z vesmíru

Poprvé po 25 letech nepřetržité lidské přítomnosti na oběžné dráze se stalo něco, s čím se sice v teoretických modelech počítá, ale v praxi k tomu téměř nedochází. Astronaut byl z ISS předčasně evakuován ze zdravotních důvodů. Mise Crew-11 skončila začátkem ledna 2026, když se čtveřice astronautů vrátila na Zemi v návratové lodi Dragon od společnosti SpaceX.

Objekt starší než Slunce. Vědci studují kometu z jiné části Mléčné dráhy

Vzácná interstelární kometa 3I/ATLAS proletí v prosinci relativně blízko Země. Astronomy fascinuje nejen její původ mimo Sluneční soustavu, ale i výrazná změna barvy, která napovídá o složení hmoty z dávného vesmíru.

Vesmírná stanice ISS možná vydrží až do roku 2032. Důvodem je rivalita s Čínou

Mezinárodní vesmírná stanice měla skončit kolem roku 2030. Nový návrh amerického Kongresu ale počítá s prodloužením její služby až do roku 2032. Důvodem je nejen věda, ale i geopolitika a obavy, že by Spojené státy ztratily vliv na nízké oběžné dráze.

