Days Gone a další exkluzivity od Sony míří na PC. Ragnarok zřejmě letos nevyjde

Minulý rok se objevily na PC PlayStation 4 exkluzivity Death Stranding a Horizon Zero Dawn a tento trend bude pokračovat i letos. CEO Sony Interactive Entertainment Jim Rayn potvrdil, že letos na jaře zamíří na PC platformu hra Days Gone. Videohra Days Gone je survival horrorová akční adventura, situovaná do open world post-apo prostředí zpustošeného zombie nákazou.

Na metacritic si Days Gone vysložil hodnocení od uživatelů 8,3 a v recenzích dosáhl hodnocení 71. Na PC očekáváme, že tento titul nabídne 4k rozlišení a snímkovou rychlost 60 fps. Podle Jima Ryana můžeme v budoucnosti očekávat některé další exkluzivní tituly z PlayStationu na PC. A jaké to tedy budou? To Jim Ryan už bohužel neprozradil.

Když se ale podíváme na exkluzivity společnosti Sony, tak tam najdeme tituly jako The Last of Us, Bloodborne, Ghost of Tsushima, Uncharted, Spider-Man nebo Ratched and Clank. Takže Sony má z čeho vybírat a minimálně první díl z nějaké exkluzivní série může posloužit jako dostatečná návnada pro koupi herní konzole PlayStation 5.

Ono poptávka po exkluzivitách od Sony mezi PC hráči určitě je, dokazuje to např. snaha vytvořit co nejlepší emulátory pro přehrávání PS her na PC. Když jsme ještě u těch exkluzivit, tak letos v březnu vyjde na PC rovnou celá série her Kingdom Hearts, které se objevily na různých herních konzolích, ale na PC nikdy,

Co se týče herní konzole PlayStation 5, tak podle Jima Ryana letos vyjdou pro tuto herní konzoli tři exkluzivity. Hry Horizon: Forbidden Forest, Returnal a Ratchet & Clank: Rift Apart. Nezmínil dlouho očekávanou hru God of War Ragnarok, takže s největší pravděpodobností se této hry letos PS5 konzolisté nedočkají. Z části se toto kvůli právě probíhající pandemii očekávalo.