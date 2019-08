Detektor organických molekul pomůže odhalit formy života ve vesmíru

Otázka, zda nejsou na okolních planetách nějaké známky života, trápí lidstvo a hlavně vědce od nepaměti. Stále nás však dělí mnoho let od možností jako vystřižených ze Star Treku, kdy vesmírná loď Enterprise přiletěla poblíž nějaké nové planety a před tím, než na ni vstoupila noha, spustila posádka skener, který odhalil, zda se na dané planetě nachází formy života.

Brzy bychom mohli být k této technologii opět o krůček blíže. Alespoň podle popisu nové technologie, která byla nedávno publikovaná v časopise Astrobiologie a údajně může posloužit vědcům v bádání po dalších formách života ve vesmíru.

Princip spočívá v tom, že světlo, které prochází přes organické molekuly uspořádané do spirál, se kruhově polarizuje. Jinými slovy to znamená, že elektromagnetické vlny se pohybují buď ve směru nebo v protisměru hodinových ručiček. Anorganické molekuly zpravidla vlastnost polarizovat světlo postrádají.

Vědci si teď kladou jen jedinou otázku, která by celý projekt mohla trochu zkomplikovat. Prozatím nemohou totiž s určitostí říci, zda organismy z jiných planet vydávají stejně polarizované světlo jako organizmy z naší planety. Proto teď tým vědců vyvíjí prototyp, který má být v budoucnu dopraven na ISS, aby vědci porozuměli tomu, jak dokáže zachytit život na Zemi. Podle některých kritiků by však případný signál z jiných planet byl natolik slabý, že by ho nejspíše nedokázal tento detektor ani zaznamenat.