Disney kupuje 21st Century Fox za 52 miliard dolarů. Jak to ovlivní tvorbu?

Nabytím společnosti 21st Century Fox získá společnost Disney dostatečnou konkurenceschopnost proti takovým gigantům jako jsou Netlix, Apple, Amazon, Google a jiné.

Filmové studio Fox bylo založeno již v roce 1935 a proslavilo například tehdejší idol Marilyn Monroe. Ve studiu byl produkovány např. filmy Za zvuku hudby, Vetřelec, X-Men, Sám doma, Titanic, Deadpool nebo také prequelová série Star Wars. Mezi hvězdné kousky tohoto studia zajisté patří i titul "Avatar", držitel ocenění největší trhák všech dob.

Zajisté se dá očekávat jistá reorganizace již zavedených procesů. Disney jistě bude nejspíše převádět některé operace do svých studií. V jiných studiích zase dojde k snížení využívanosti.

Proč rodina Murdochů dospěla k takovému rozhodnutí? Murdoch se na konferenčním hovoru s investory vyjádřil následovně: „Ustupujeme?“ Rozhodně ne, ale jsme připraveni se otočit v klíčovém okamžiku.“ I jeho nejstarší syn, Lachlan, který pracuje jako výkonný předseda 21st Century Fox dodal, že tento krok je o „návratu na začátek, tzn. k televizním zprávám a živým sportovním přenosům.“

Murdoch se rozhodl, že Fox News, vysilaci kanál Fox a sportovní kabelový kanál FS1 neprodá Disneymu, ale ponechá si je a z těchto kanálů vytvoří novou společnost.

Další z důležitých kroků bude pravděpodobně začlenění nejstaršího Murdochova syna, Jamese, který je generálním ředitelem společnosti 21st Century Fox na nějakou seniorskou pozici u Disneyho. Sám prý ale ještě není rozhodnut.

Disney již vlastní ABC a ESPN a doufá, že zakoupením 21st Century Fox zprovozní dvě streamingové služby ve stylu Netflix . První pokus o streamingové služby ESPN Plus, by se měl zrealizovat na jaře příštího roku.

Druhá služba zatím nedostala název, ale je jisté, že bude postavena na značkách společnosti jako Disney, Marvel, Lucasfilm a Pixar, a jejího zprovoznění se dočkáme koncem příštího roku. A třetí streamingovou službou bude již existující Hulu zaměřena na starší diváky.

Další částí, kterou Disney získá, je televizní studio Fox, kde v současnosti vzniká až 36 seriálů, včetně známých Simpsonovi, This Is Us a Modern family. Walt Disney Studio, podporované značkami Pixar, Lucasfilm a Marvel se tak pod taktovkou pana Igera stalo vůdcem Hollywoodu.

Samozřejmě vše je ještě v jednání a na konečnou podobu kontraktu a uspořádání vnitřních záležitostí, stejně jako na tvorbu streamingu si budeme muset počkat. Podle jiných zdrojů může vše být nakonec jinak. Konečnou podobu určí dohoda mezi Igerem a Murdochem.