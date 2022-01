Dnes vynese raketa Falcon 9 na oběžnou dráhu české satelity

Zdroj

Hned na počátku ledna, tj. 13.1.2022, naplánovala společnost SpaceX start své rakety Falcon 9, která nese označení Transporeter 3. Falcon by měl odstartovat z Mysu Canaveral a jeho hlavním úkolem je vynést na oběžnou dráhu Země řadu mikrosatelitů a nanosatelitů pro soukromé i vládní organizace.

Zajímavostí je, že mimo standardní náklad má na palubě Falcon 9 i dvě zařízení pocházející z České republiky. Jedná se o detektor gama záření pocházející z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a detektor částic 2SD z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, který je umístěn na české nanodružici VZLUSAT-2.

Zdroj

Tento druhý satelit by měl monitorovat kosmické počasí a míru ionizujícího záření na oběžné dráze. Tento detektor částic 2SD by měl umět měřit počet částic, směr jejich letu nebo jejich energii. V budoucnu by nové poznatky ohledně vesmírného počasí mohly přispět k lepší detekci záření a ochrání zařízení i astronauty před nebezpečím.

Přírodovědecký fakulta Masarykovy univerzity již v minulosti vyslala na oběžnou dráhu jeden detektor záblesků gama záření pomocí slovenské družice GRBAlpha. Nyní by na oběžnou dráhu měly přibýt další dva detektory s tím, že do budoucna by se na oběžné dráze měla objevit celá flotila.

Díky této flotile a vzájemnému propojení dat z jednotlivých detektorů budou moci vědci lépe a efektivněji specifikovat původce tohoto záření. Tyto záblesky jsou pro vědce velice důležité, protože vznikají srážkou neutronových hvězd nebo gravitačním zřícení velkých těles. Díky tomu by mohli naši vědci objasnit hned celou řadu doposud neobjasněných jevů.