Elon dokončuje Mechazillu, za dva měsíce bude chytat Super Heavy ze vzduchu

Elon Musk zveřejnil první záběry své Mechazilly. Mělo by jít o zařízení, které bude usazovat loď Starship na rakety Super Heavy a také zachytávat Super Heavy i Starship při svých návratech. V konečném důsledku by měla umožnit znovupoužitelnost raket i lodí a tím snížit celkové náklady na let.