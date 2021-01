SpaceX se chce pokusit chytat rakety Super Heavy pomocí mechanického ramene

O plánech projektu zcela znovupoužitelných odpalovacích ramp SpaceX již několikrát hovořilo. Elon Musk prostřednictvím Twitteru popsal o tom, jak by to celé mělo vypadat.

Základ myšlenky je vcelku prostý. Výsuvné rameno na odpalovací rampě má raketu zachytit dřív, než dosedne na "zem". Raketa by tak nepotřebovala k přistání nohy. Bez nohou by se zřejmě zlepšily aerodynamické vlastnosti rakety. V konečném výsledku ale bude zachytávání při přistávání dost podobné jako nynějšímu přístávání s nohami na rampě s tím rozdílem, že raketu zachytne mechanické rameno ještě za letu rakety. To vše k potřebě snížení celkové hmotnosti rakety a k celkové automatizaci startu a návratu.

K automatizovanému procesu by se pak řadilo i doplňování paliva, diagnostika, manipulace pro vykládku a náklad, což vše znamená jen ušetření finančních prostředků.

Raketa Super Heavy představuje společně s kosmickou lodí Starship znovupoužitelný dopravní systém navržený k přepravě posádky i nákladu na Měsíc i Mars. Při stavbě raket je cílem postavit co nejlehčí rakety, kvůli překonání zemské gravitace, ale zároveň s nejvyšším možným výkonem. Stále však mluvíme o tunách.

Zda to tenhle plán SpaceX vyjde, to se teprve uvidí, ale v minulosti tato společnost již zkoušela mnoho nápadů týkajících se raket, takže o tomto určitě ještě uslyšíme. Celý tento projekt vyžaduje roky zdokonalování a experimentování, stejně tak jako tomu bylo doposud.