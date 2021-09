Do Google Chrome se možná vrátí funkce rychlého ztlumení zvuku okna

Tato funkce již byla zavedena ve starších verzích prohlížeče Chrome, nicméně v září roku 2018 se Google rozhodl ji z něho odebrat. Nyní však uživatel Redditu, Leopeva64-2, zjistil, že byla do Chromium Gerrit nahrána nová oprava, jejíž popis zní následovně:

Revert “Remove –enable-tab-audio-muting”

This reverts commit 479cc17585a64910853e9949b053499ecbeca9a5.

Reason for revert: Bringing this back

zdroj

V současné době vám Chrome umožňuje ztlumit zvuk kliknutím pravého tlačítka na kartu a výběrem možnosti „Vypnout zvuk webu“ z kontextové nabídky. Tím se ztlumí všechna okna konkrétního webu, dokud ztlumení opět nezrušíte.

Pokud by se však vrátila starší verze této funkce, uživateli by stačilo pouhé kliknutí na ikonu reproduktoru, která by se zobrazila na kartě. Výhodou v tomto případě je, že by dočasně vypínala zvuk pouze aktuální karty namísto celého webu.

Je nutné zmínit, že je tato funkce stále ve vývoji a není k dispozici v žádné verzi prohlížeče Chrome (je však dostupná v Microsoft Edge) a fakt, že byla oprava nahrána do Chromium Gerrit, ještě nezaručuje, že se dostane i do oficiální verze prohlížeče Chrome - vždy existuje šance, že k tomu nikdy nedojde.