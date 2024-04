Drony mohou být nově nabíjeny přímo z elektrického vedení

V praxi pak vzali dron Tarot 650 Sport a integrovali k němu speciální uchopovací systém, autopilota a další důležité součásti. Dron neustále monitoruje stav své baterie a jakmile zjistí, že se blíží konec její kapacity, tak pomocí svých kamer a radarového systému dokáže určit nejbližší elektrické vedení.

Pak se přiblíží k tomuto vedení zespodu a přichytí se pomocí „chapadel“. Jakmile se baterie zcela dobije, tak se dron zase odpojí a pokračuje dál ve svém projektu. Úplně na počátku bylo totiž cílem projektu vyvinout takový dron, který by dokázal kontrolovat dlouhé úseky elektrického vedení.

Zdroj: YouTube

Tým vědců prezentoval svůj projekt na mezinárodní konferenci IEEE o robotice a automatizaci jako první systém svého druhu, který dokáže udržet provoz během mnoha inspekčních/nabíjecích cyklů při získávání energie přímo z elektrického vedení v reálném venkovním prostředí. Nejúspěšnějším testem bylo setrvání dronu ve vzduchu po dobu více než dvou hodin během pěti cyklů kontroly elektrického vedení a nabíjení.

I přes tyto inovativní výhody ovšem stále existují určité obavy kolem toho, jak drony připevněné k elektrickému vedení mohou ovlivnit jeho provoz a bezpečnost. Případné poškození vedení by mohlo mít za následek výpadky elektřiny v celém regionu. Existují alternativní řešení, jako jsou nabíjecí podložky pro drony, avšak ty by vyžadovaly další infrastrukturu a nemusely by být vhodné pro všechny situace. S novým konceptem dobíjení z elektrického vedení přichází nejen možnost prodloužení doby letu dronů, ale také nové výzvy v oblasti bezpečnosti a regulace. To je skutečnost, přes kterou nejede vlak.