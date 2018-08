Drony ovládnou kavárny: Poznají opilce, ospalé a pohlídají kontraindikaci s léky

Droni brzy dokáží zastat i práci baristy (člověk, který připravuje a servíruje kávu). Společnost IBM obdržela patent na tzv. „kávového drona“. Tento dron dokáže létat mezi lidmi a doručit šálek kávy všem, kteří buď požádají nebo u kterých dron identifikuje potřebu kofeinu. Je totiž vybaven softwarem pro rozpoznávání obličeje a hlasu, elektronickými ID značkami a bluetooth, které je napojeno na telefon zákazníka. Tím je zaručeno, že kávu dostane ta správná osoba.

Při rozhodování, zda někdo potřebuje kávu, by měl dron vyhodnocovat kvalitu spánku (využívá dat z Fitbitu nebo jiného sledovacího zařízení), Vašeho kalendáře (díky tomu ví, v kterou dobu se koná jaká událost, jaký je to typ setkání i kdo se zúčastní), biometrických údajů, krevního tlaku, podle výrazu v obličeji, času probuzení a pokud mu zákazník udělí přístup ke své zdravotnické kartě, mohl by dron rozhodnout zda užívané léky nejsou v kontraindikaci s pitím kávy.

Dron se však může využít nejen na pití kávy, ale spolu se speciální aplikací pro zaměstnance baru bude monitorovat také příznaky opilosti jednotlivých hostů (ospalost, padající hlava, klesající víčka nebo nestabilita a malátnost). Pokud dron zaznamená tyto příznaky, již zákazníkovi žádný alkoholický nápoj nedoručí a bude ho ignorovat. Z praxe se nedá předpokládat, že by podnapilého hosta nevytočilo, kdyby kolem něj létal nějaký robot, který ho naprosto ignoruje. V tom případě hrozí i nebezpečí úrazu robota.

Z dokumentace předložené americkému patentovému úřadu vyplývá, že tento dron může být použit nejen v kavárnách, ale například i v kanceláři nebo všude tam, kde je potřeba doručit čerstvou kávu či jiný nápoj zákazníkovi.

V praxi nejspíše rozdělí tento dron zákazníky na dva tábory. Jedni budou milovat „divadelní představení“ a budou si užívat nové technologie. Ti druzí si nejspíše budou připadat jak pod dohledem Velkého bratra. Ne každý stojí o to, aby kdejaký dron věděl, v kolik ráno vstal, kdy, kde a s kým má schůzku a jaké ráno bere léky. Z tohoto pohledu jde o značný zásah do soukromí a intimních záležitostí.