Dropbox nabídne svým uživatelům správce hesel zdarma

Bezpečnost je stále velkým tématem a ze všech stran posloucháme o silných heslech. Problém však je, jak si zapamatovat takové množství. Právě tento problém řeší správce hesel. Tyto služby bývají ovšem často placené, stejně jako tomu bylo v případě placených předplatitelů Dropboxu, kteří mohli od srpna 2020 na webu, na mobilních zařízeních i na desktopech využívat nového správce hesel.

Díky velkému úspěchu se Dropbox nově rozhodl tuto službu zavést i pro uživatele služby Dropbox Basic, která je zdarma. Každý tak bude moci využít integrovaného správce hesel pro 50 hesel na 3 zařízeních. Je tak možné, že velká část uživatelů upřednostní Dropbox Basic před drahými placenými správci hesel. Pokud však patříte mezi předplatitele služby Dropbox, můžete tuto služby využívat neomezeně.

Podle odhadů by však pro běžnou potřebu měl limit 50 hesel být více než dostačující. Dropbox všechna hesla ukládá šifrovaná, takže by měla být v bezpečí v případě hackerského útoku. Vedení společnosti Dropbox očekává, že si nová služba získá brzy oblibu u stávajících uživatelů a zároveň přiláká nové potenciální zákazníky, kteří u služby nakonec zůstanou a alespoň nějaká část z nich využije prémiové služby. Aktuálně vychází měsíční paušál Dropbox Plus přibližně na 220 Kč, ze které dostanete 2TB volného místa v cloudu.