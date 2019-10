EA se vrací na Steam, nabídne i předplatné svých her. Originu se ale nezbavuje

Z důvody vysokých provizí, které si Steam diktuje při prodeji titulu skrze vlastní platformu (až 30 procent), se v posledních letech stále více herních korporací od této distribuce stranilo a vykročilo vlastní cestou. Biti na těchto rozhodnutích byli (a stále jsou) ovšem hráči, kteří tak mají svoji knihovnu rozházenou po několika klientech, které navíc musí udržovat nainstalované a aktualizované.

Nové zprávy od společnosti Electronic Arts tak vyřeší alespoň polovinu problému, tedy sjednocení titulů do jedné knihovny. Nadcházející tituly z produkce Electronic Arts se již objeví v nabídce Steamu, ze kterého budete moci hry také spustit. Originu se však nevyhnete, jelikož vás spuštění vyzve k přihlášení také do této platformy, podobně jako tomu je při spouštění her od Ubisoftu a následné výzvy k přihlášení do Uplay.

Pokud se tedy řadíte mezi hráče, kteří si neváží her vlastněných na jiných platformách než Steamu či si zkrátka rádi udržujete své portfolio na jedné hromádce, pak vás tato zpráva může přesto potěšit.

První hrou, která bude vydaná v nově navázaném partnerství mezi Electronic Arts a Valve, bude Star Wars Jedi: Fallen Order. Postupem času však budou na Steamu zpřístupněny i starší tituly, které se platformě v posledních letech vyhýbaly, například The Sims 4; Apex Legends; FIFA 20; Battlefield 5 a další.

Další smutnou zprávou ovšem je, že již zakoupené či aktivované tituly prostřednictvím Originu nebude možné zpětně převést do Steam knihovny, a bude je tak nutné v případě zájmu zakoupit znovu. Což dává ovšem smysl, jelikož Steam z prodeje takového titulu nečerpal provizi a nemá tedy důvod k němu nabízet podporu.

Zajímavostí ovšem je, že předplatitelský program EA Access rovněž zavítá na Steam, a bude se tak jednat o jedinou podobnou službu na této platformě. Za pravidelný měsíční poplatek dostanete přístup k rozsáhlé knihovně titulů, včetně například nadcházejícího Need For Speed Heat, případně pak ze starších Anthem, Battlefield V, každoročních pokračování FIFA, NHL a dalších sportů. Nevýhodou ovšem je, že tyto tituly nikdy nevlastníte a přijdete o ně v moment, kdy přestanete platit členství.