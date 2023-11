Elektrické koloběžky versus zákony: Na jaké předpisy musíte dbát?

Elektrické koloběžky jsou pohodlná, ekologická a zábavná vozidla, v dnešní době velmi populární. Ale než si nějakou pořídíte a vyrazíte s ní do ulic, měli byste znát pravidla, která se na ně vztahují anebo vztahovat začnou od nového roku. V České republice se totiž elektrické koloběžky řadí do dvou kategorií podle jejich parametrů, a to má vliv na to, kde a jak s nimi můžete jezdit, jakou povinnou výbavu musíte mít a jaké povinnosti vás čekají.