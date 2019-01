Elektrický obvaz uzdraví rány až 5x rychleji

Pro medicínu není žádnou novinkou informace, že elektřina obecně má příznivé hojící účinky při léčbě kožních ran. Kvůli této speciální terapii musela až doposud chodit pacienti na speciální elektroterapeutické procedury.

Nyní však USA a Čína přišly s novým druhem obvazu. Nejedná se jen o jakousi tkaninu, ale o speciální materiál, který uvolňuje elektrickou energii a je energeticky nezávislý na externím akumulátoru. Podle příslibu vědců by jeho aplikace i používání mělo být stejně snadné jako u klasických obvazů.

Uvnitř obvazu se skrývají malé elektrody napojené na speciálně uzpůsobené nanogenerátory, které jsou omotané kolem trupu pacienta. Proto jediné, co se vyžaduje od pacienta, je, aby dýchal. Dýcháním se uvádějí do pohybu mezižeberní svaly a celý trup. To aktivuje nanogenerátory, které následně vysílají slabé impulzy přímo do oblasti, kde se nachází poranění.

Přesné hojivé účinky těchto impulzů nejsou prozatím popsány, ale již nyní je jasné, že zvyšují životaschopnost kožním buňkám, které se na základě tohoto impulzu vzpružují a narovnávají a tím naplňují základní předpoklad pro hojení. Při laboratorních testech na hlodavcích se zjistilo, že při využití klasických metod léčby rány se poranění léčilo necelé dva týdny, kdežto při využití obvazů s novou technologií trvala léčba pouhé tři dny.

Výhodou, kterou ocení zejména pacienti, je i očekávaná cena, která se díky využití běžných materiálů nebude pohybovat v astronomických výškách, ale bude podobná ceně za klasické obvazy. Nyní mají vědci v plánu začít tento obvaz testovat na prasatech, protože struktura jejich kůže je podobná té lidské. Následovat by měly i testy na lidské kůži.