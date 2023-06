Elektromobilem do Chorvatska: Jak si nejlépe naplánovat cestu?

Zvolte si vhodné auto

Ne každý elektromobil přísluší zrovna dlouhým cestám. Záleží ovšem na několika faktorech, jako je kapacita baterie, nabíjecí výkon, spotřeba energie a komfort jízdy. Obecně platí, že čím větší a dražší auto máte, tím více si cestu s největší pravděpodobností užijete.

Například Škoda Enyaq iV 80 s baterií o kapacitě 82 kWh a nabíjecím výkonem 125 kW je ideálním společníkem pro cestu do Chorvatska. S touto škodovkou se podařilo redaktorovi portálu řidiče absolvovat trasu z Čáslavi do Splitu a zpět bez větších problémů. Naopak malé a levné elektromobily s baterií o kapacitě kolem 30 kWh a nabíjecím výkonem kolem 50 kW jsou spíše vhodné pro městskou jízdu nebo kratší vzdálenosti. S takovými auty byste museli často nabíjet, což přirozeně dokáže velmi znepříjemnit vaše (už tak dlouhé) putování.

Použijte plánovač trasy

Nejde jen o to najít nejkratší nebo nejrychlejší cestu, ale také o to zohlednit stav nabití baterie, polohu a dostupnost nabíječek, dopravní situaci a další faktory. Naštěstí existují aplikace a webové stránky, které vám s naplánováním trasy výrazně pomohou.

Jednou z nich je například A Better Route Planner (ABRP), kterou můžete najít pod zkratkou ABRP v aplikačních obchodech nebo na jejich webu. ABRP vám poradí, kde a jak dlouho nabíjet, aby byla cesta co nejefektivnější. Stačí zadat model a velikost baterie vašeho vozu, úroveň nabití při odjezdu a cílovou destinaci.

Zdroj: Shutterstock

Aplikace se pak postará o zbytek - vypočítá optimální trasu s nabíjecími zastávkami a ukáže vám jejich polohu na mapě, společně s cenami, typy konektorů a dalšími informacemi. Dále zahrne do výpočtu povolené rychlosti, výškový profil trasy, počasí a další proměnné.

Využijte všech informací a rad

Při užívání navigace je rovněž důležité dodržovat všechna doporučení. To znamená, že byste měli nabíjet tam, kde vám aplikace řekne, a do takové úrovně nabití, jakou vám aplikace naznačí. Nejrychleji se totiž nabíjí baterie v nižších hodnotách nabití, například mezi 10 a 60 procenty kapacity.

Nabíjet tedy vozidlo třeba od 60 do 95 procent je neefektivní, protože do baterie uložíte méně energie za více času. To se projeví na celkové době cesty a nákladech na nabíjení. Pokud chcete ušetřit čas i peníze, je lepší nabíjet častěji ale kratší dobu.

Buďte flexibilní

Při cestě elektromobilem je dobré být flexibilní a připravený na různé situace. Může se totiž stát naprosto cokoliv, třebaže plánovaná nabíječka bude obsazená, nefunkční nebo nedostupná. V takovém případě je dobré mít alternativní plán nebo použít jinou aplikaci nebo web, který vám ukáže další možnosti nabíjení v okolí. Například aplikace PlugShare nebo web electromaps.com vám zobrazí nabíječky různých provozovatelů a uživatelů, společně s hodnocením, fotkami a komentáři.

Taktéž je rozumné mít více karet nebo platebních aplikací, protože ne všechny nabíječky podporují stejný způsob platby. Například karta Powerpass, kterou doporučuje Škoda, funguje na nabíječkách E.ON, ČEZ, MOL a dalších, ale na nabíječkách Ionity nebo Tesla Supercharger ji nepodporují.

Užijte si cestu

Zdroj: Shutterstock

Cesta elektromobilem ať už do Chorvatska nebo kamkoli jinam nemusí být peklem ani utrpením. Pokud si ji dobře naplánujete, budete mít dostatek energie v baterii i času na nabíjení. Nabíjecí zastávky můžete využít i k odpočinku, občerstvení nebo prohlídce zajímavých míst. Cesta elektromobilem vám také umožní poznat nové lidi a zkušenosti s elektromobilitou. A hlavně si užijte pocit, že cestujete ekologicky a moderně.