Elon Musk představil mozkový implantát. Opice jím ovládaly počítač pouhou myslí

Podle mnohých je Elon Musk tou osobou, která tlačí současný technologický vývoj dopředu. Tam, kde jiní říkají, současná věda to neumí, on říká – co kdybychom to nějak zkusili. Poslední věc, kterou se pochlubil, je produktem jeho společnosti Neuralink.

Cílem společnosti je vyvinout takové zařízení, které by pomohlo všem handikepovaným, paralyzovaným či jinak zdravotně omezeným lidem bez větších problém vyřizovat telefonní hovory a vůbec ovládat telefon. Očekává se, že při úspěchu by se tato technologie mohla rozšířit i na jiné zařízení popř. běžné uživatele.

Funkčnost obstarávají speciální implantáty, které snímají elektrické impulzy vysíláné našimi neurony po dobu, po kterou přemýšlíme. Nositel tohoto implantátu tak může dát pokyn zařízení pouhou myšlenkou. I když tato zařízení nejsou úplnou novinkou, Neuralink přišel se speciálním vláknem, které se připevní k lidské tkáni, aniž by ji výrazně poškodil.

Pro jejich implantaci se stále musí do lebky vyvrtat díra, ale Elon doufá, že v budoucnu tento invazivní neurochirurgický zákrok nahradí laser. Prozatím nebyla tato technologie testována na lidech, ale pouze na opicích, které svým mozkem ovládali počítač. Podle vyjádření Muska by první lidský pacient měl přijít již příští rok.

V konečné fázi by mělo dojít k propojení lidského mozku s umělou inteligencí a vytvoření unikátní symbiózy, která bude podporovat lidské vědomosti a schopnosti. Je jasné, že před uvedením do praxe čeká zařízení ještě tisíce hodin testování. Zda se však povede tuto novinku protlačit až na veřejný trh, je prozatím nejistou otázkou.