Empress prolomila nejnovější Denuvo. Cracknutá hra běží "lépe" než originál

Hráči PC verze si stěžovali, že videohra Resident Evil Village trpí v určitých scénách tzv. stutteringem (tj. kolísáním fps – snímkové frekvence), takže v určitých sekvencích, hlavně těch bojových s bossy není hra plynulá a fps může poklesnout pod únosnou mez. To je obecně známý fakt u této hry.

Crackerka Empress nyní prolomila u hry Resident Evil Village její protipirátskou ochranu. Jednalo se vlastně o dvě ochrany. První byla snad všem známé Denuvo (nejnovější V11 verze) a dále ochrana anti-tamper V3 přímo od Capcomu. Piráti si záhy všimli, že cracknutá verze řeší stuttering a nízké fps ve hře a hra je tak mnohem svižnější (viz. komplexní srovnání přímo ve videu níže).

Tento problém s poklesem fps u originálu se cracknutou verzí sice povedlo vyřešit, ale tato “optimalizace“ si vybrala svou daň. Piráti si záhy všimli, že cracknutá verze má deaktivovány některé animace, to můžete vidět i na videu v tomto článku. Není zatím jasné čím to je, jestli např. DRM není navázáno na určité animace a tím pádem jak došlo k odstranění DRM, tak došlo i k deaktivaci některých animací. Ale to je pouze spekulace. Např. na redditu k tomuto tématu existuje celé samostatné vlákno. Někteří lidé mají tento problém (s deaktivovanými animacemi) a někteří zdá se ne, nejspíš záleží i na konfiguraci PC.

Společnost Capcom je známá tím, že u svých her nenechává DRM ochranu napořád, ale po určité době ji ze svých her odstraňuje. Takže je pravděpodobné, že u Resident Evil Village během několika měsíců, až jednoho roku budou taktéž DRM ochrany odstraněny.