Empress prolomila nejnovější verzi Denuva u netrpělivě očekáváné AAA hry

Her zabezpečených protipirátskou ochranou Denuvo vychází čím dál tím více. Jen letos v lednu to bylo 5 her (Persona 3 Portable, Forspoken, Hi-Fi RUSH, Dead Space Remake, Undisputed - Early access) a v únoru zatím 7 her (Deliver Us Mars, Wild Hearts, White Day2: The Flower That Tells Lies - EP1, Hogwarts Legacy, The Settlers: New Allies, Atomic Hearts, Like a Dragon: Ishin!). Je to dáno i tím, že protipirátská ochrana Denuvo v poslední době víceméně úspěšně odolává pokusům crackerů jí rychle překonat. Vlastně v současnosti umí Denuvo prolomit a vydat funkční crack nebo bypass jen dvě osoby. Těmi jsou crackerka Empress a cracker MKDEV.

Např. minulý rok vyšlo kolem 40 her, které byly zabezpečeny protipirátskou ochranou Denuvo a doteď byly z těchto 40 her cracknuty pouze 3 hry. Byly to Dying Light 2 Stay Human a Monster Hunter Rise, které crackla Empress a dále pak Football Manager 2023 od crackera MKDEV. MKDEV vytváří cracky časově šíleně náročnou metodou, takže jeden crack trvá vytvořit mnoho měsíců. Empress trvá prolomit i nejnovější verze Denuva několik dní (kolem 10 dní).

Empress dokázala překonat začátkem letošního roku Denuvo v16 u hry Monster Hunter Rise Sunbreak, ale musela to dělat nadvakrát, protože bylo dost těžké v16 a další přidružené ochrany (Denuvo Secure DLC, Capcom Anti-Tamper a VMProtect 3.7.1) cracknout tak, aby bypass fungoval většině pirátů. Takže při druhém pokusu věnovala crackování více energie a úspěšně vytvořila funkční crack, který by nebyl pirátskou komunitou označený jako nuke warez.

Před několika hodinami uvolnila Empress nový crack, který překonává zabezpečení Denuvo v17 u hry Hogwarts Legacy. Hra vyšla 10. února a Empress se hned pustila po vydání hry do crackování. Crack Empress vytvořila za přibližně 10 dní a následně několik dní probíhal betatest cracku s vybranými piráty-testery, kteří zkoušeli stabilitu cracku.

Každopádně i nová verze Denuva v17 je nyní pokořena. Je otázka jestli i tak piráti spíše neprohrávají, protože pokud trvá vytvořit crack na jednu hru zabezpečenou Denuvem cca 10 dní, tak Empress stihne v současnosti při maximálním nasazení vytvořit maximálně tři cracky za měsíc. A jen tento měsíc vyšlo minimálně 7 her zabezpečených Denuvem.