Emulátor RPCS3 hlásí velký výkonový boost u procesorů Alder Lake s AVX-512

Vývojáři emulátoru RPCS3 publikovali některé zajímavé výsledky z testování procesorů i9 11900k a i9 12900k pod tímto emulátorem. Na úvod je nutno říct, že emulátor RPCS3 je stále ještě experimentálním emulátorem, ale zdaleka ne každá hra na tomto emulátoru je plně hratelná. Mnoho her, hlavně těch AAA, co vyšly na PS3 má status ingame. To znamená, že tyto hry lze hrát, ale může docházet k pádům nebo jsou ve hrách přítomny různé glitche. Určitě potrvá ještě několik let, než většina her z PS3 získá na tomto emulátoru status jako plně hratelné.

Ale zpět k samotným testům. Vývojáři RPCS3 odhalili pár testů, které byly provedeny v počáteční oblasti u hry God of War: Ascension na procesorech i9 11900k a i9 12900k. Ukázalo se, že instrukce AVX-512 u tohoto emulátoru zajišťují dost velký výkonový boost. Procesor i9 11900k taktovaný na 5,1 GHz s povoleným HT a vypnutými AVX-512 dosahoval 54 fps a se zapnutými AVX-512 následně 64 fps. Je tam tedy nárůst +10 fps.

Srovnání i9 11900k vs. i9 12900k: oba dva procesory byly taktovány na 5,2 GHz, HT byl u obou dvou vypnut a instrukce AVX-512 povoleny. Výsledkem bylo, že na i9 11900k běžela hra v 68 fps a u i9 12900k v 78 fps. Takže další nárůst o +10 fps. Je ale nutné upozornit, že samotný i9 12900k instrukce AVX-512 oficiálně nepodporuje, ale jde je softwarově zapnout. V tomto případě ale musí uživatel vypnout malé úsporné E-jádra, aby mohl zapnout podporu AVX-512 na velkých jádrech.

A jak běží některé hry na RPCS3 a procesoru i9 12900k a zapnutými AVX-512? Inu posuďte sami:

The Last of Us

Killzone 3

Uncharted 2

Uncharted 3

Infamous 2

Resistance 3

Red Dead Redemption (zřejmě bez zapnutých AVX-512)

Plus vývojáři RPCS3 opravili grafické glitche a různé problémy u mnoha her: