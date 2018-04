Emulátor RPCS3 už dokáže na PC rozjet The Last of Us. Vývojáři opravují grafiku

Pro herní konzole tu a tam vycházejí videohry, které jim můžou skalní PC hráči jen tiše závidět. U herní konzole PlayStation 3 to byly namátkou hry jako Red Dead Redemption (vyšla i na Xbox 360) nebo The Last of Us, či série Uncharted. Seznam exkluzivních her, které nikdy nevyjdou oficiální cestou na PC, je samozřejmě mnohem delší.

Může se zdát, že vývojářská studia tak přicházejí ke své vlastní smůle o další prodeje z PC platformy. Důvody jsou ovšem daleko složitější, ať už se jedná o míru pirátství, která by ublížila i konzolovému portu, tak nařízení přímo shora, např. v rámci permanentní exkluzivity pro Sony (potažmo Microsoft), které se skrze exkluzivní tituly snaží o přidanou hodnotu své konzole, aby hráči nepoužívali konkurenční platformu.

Na druhé straně jsou tady však emulátory, které po určitém čase dovolí už relativně staré tituly hrát i na PC. Jedním z nich je právě RPCS3, zaměřený na konzoli Playstation 3. O různých pokrocích ohledně vývoje RPCS3 vás pravidelně informujeme, takže co je nového?

Vývojáři se v prvé řadě soustředili na opravu grafiky v mnoha titulech. Byly opraveny problémy s texturami, gamma, stínováním, Z-curve decoder implementací a mnohým dalším. Doporučujeme si prohlédnout přiložené video.

Nově jde spustit nejočekávanější pecka na RPCS3, a to The Last of Us. Tak jako v případě Red Dead Redemption nebo série Uncharted není tato hra zatím hratelná ani s těmi nejvýkonnějšími CPU na trhu. Nezbývá tedy nic jiného, než čekat na optimalizace od vývojářů RPCS3. Snad i dnešní HW dokáže nakonec rozjet tyto na emulaci bezesporu náročné hry aspoň při 25 až 30 fps.

První hrou z těch větších titulů, která překonala na RPCS3 graficky originál z PS3 je bezesporu Demon's Souls. Tato videohra je nyní na PC plně hratelná ve 4k, a při 30 fps. Demon's Souls je exkluzivní hra na PS3, která byla vydána v roce 2009, a jedná se o předchůdce Dark Souls série.