Emulátor RPCS3 už dokáže na PC spustit všechny hry vydané pro PlayStation 3

Zdroj: Shutterstock

Už je to 11 let, kdy vyšla první verze funkčního emulátoru RPCS3. Moc her v roce 2011 sice na něm hrát nešlo (jen nějaké jednodušší homebrew tituly), ale emulátor se postupně zlepšoval, i přes poměrně negativní prognózu, že díky složitosti architektury Cell v PlayStation 3 nebude nikdy nějaká rozumná emulace na PC možná.

Uběhlo 11 let a vývojáři RPCS 3 ohlásili důležitý milník. Emulátor už dokáže na PC spustit každou hru vydanou pro PlayStation 3. Ve skutečnosti to ale neznamená, že každá hra pro PS3 je nyní na PC ve 100% stavu hratelná tak jako na PS3. Vysvětlíme si to níže.

Zdroj: Twitter

V databázi kompatibility RPCS3 je celkově 3393 videoher. Z toho je 2323 her plně hratelných, 977 má status ingame (to znamená, že nemusí jít dohrát až do konce) a u 93 her se spustí jen intro. Důležité je, že nyní jde každá hra alespoň spustit bez černé obrazovky. Na závěr se ještě pojďme podívat, jak si vedou některé ostře sledované hry na RPCS3.

Nejprve se podívejme na trilogii Uncharted. Čtvrtý díl vyšel nedávno se spinoffem Lost Legacy na PC. Původní trilogie ovšem na PC nikdy nevyšla. A takto běží Uncharted 1, 2 a 3 pod emulátorem na PC s procesorem Intel i5 10400f a grafice GeForce RTX 2060 12 GB. Všechny tři díly ale mají na RPCS3 wiki stále status ingame, takže můžou trpět nízkými fps, občas zamrznout nebo nemusí být dohratelné až do konce. V diskusích se lze ale dočíst, že mnoha hráčům se tyto tři hry podařilo na RPCS3 dohrát od začátku až do konce.

Dále God of War 3 na Ryzenu 7 7700X s aktivními instrukcemi AVX-512 a grafikou GeForce RTX 3070.

První díl Red Dead Redemption na Intelu i9 13900k a grafikou GeForce RTX 3080 Ti.