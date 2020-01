Emulátor RPCS3 už na PC rozjede i ty nejnáročnější hry z PS3. Cíl je 4k a 60 fps

Emulátor RPCS3, který umožňuje na PC hrát videohry určené pro herní konzoli PS3 je ve vývoji už skoro 9 let. Na emulátoru stále pracuje několik vývojářů a emulátor je neustále optimalizován, díky čemuž lze v posledních měsících hrát na PC i AAA tituly z PS3. Hlavními vývojáři tohoto projektu jsou Notekina a kd-11, kteří díky finanční pomoci z Patreonu mohou obětovat většinu svého času na vývoj a optimalizace emulátoru.

V současnosti se na Patreonu na vývoj emulátoru RPCS3 vybere 2815 dolarů měsíčně. Pro porovnání na mnohem populárnější emulátor Cemu, který umožňuje hrát videohry z WiiU na PC se měsíčně vybere 6423 dolarů, a na emulátor Xenia, který umožňuje hrát videohry z Xboxu360 na PC jen 326 dolarů měsíčně.

Pojďme se nyní podívat, jak nyní běhají některé hry z PS3 na PC. Následující videa pochází z kanálu John GodGames Emus, kdy RPCS3 běžel na PC s procesorem Intel Core i7 8700K @ 5.0 Ghz a grafikou GeForce RTX 2080 SUPER GAMING OC 8G.

Takto běhá ve 4k na RPCS3 Call of Duty 3, které na PC nikdy nebylo portováno.

Takto běhají na PC PS3 exkluzivity God of War 3.

A God of War Ascension.

Takto běží na PC PS3 exklutivity Uncharted jednička.

A Uncharted dvojka.

U následujících her běžel RPCS3 na PC s procesorem Intel Core i9 9900K @ 5.2 Ghz a grafikou GeForce GTX 1080.

Na RPCS3 lze už slušně rozjet i Red Dead Redemption ve 4k

Na PC už lze i hrát Metal Gear Solid 4.

A takto běží na PC The Last of Us ve 4k.

Jedná se o stále experimentální emulátor, takže u některých her se mohou objevit grafické glitche, v některých scénách může dojít k drastickému propadu fps nebo některé hry nemusí jít ještě dohrát až do konce.