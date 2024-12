Epic rozdává zdarma dvě hry. Potěší hráče simulátorů a fanoušky Star Wars

Od 5.12. do 12.12. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Bus Simulator 21 Next Stop a LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Hra Bus Simulator 21 vyšla v roce 2021 (aktualizace Next Stop o dva roky později) a stojí za ní rakouští herní vývojáři ze studia stillalive studios. Bus Simulator 21 je dalším dílem ze série simulátorů, které hráčům umožňují řídit městské autobusy. Ve hře je hlavním úkolem hráče řídit městské autobusy s ohledem na platné dopravní předpisy a dbát na dodržování jízdního řádu. Hráč musí také věnovat pozornost cestujícím (komunikovat s nimi, prodávat jim jízdenky) a řešit různé problémy, které se mohou během provozu objevit. Hra nabízí dvě rozsáhlé mapy. První z nich je vylepšenou verzí města Seaside Valley inspirovaného evropskými metropolemi. Druhá mapa, město Angel Shores, je novinkou a čerpá inspiraci ze San Francisca.

Role řidiče však není jediným úkolem. Hráč se navíc stará i o správu dopravního podniku. Například je možné vytvářet podrobné jízdní řády a trasy pro flotilu autobusů, přičemž je třeba zohlednit počet cestujících. Důležité je, že hráči, kteří se nechtějí zabývat těmito aspekty a preferují samotné řízení, mohou využít AI asistenta, který převezme část povinností.

Vývojáři také vylepšili systémy odpovědné za pohyb chodců ve městě a za počasí. Hra nabízí systém rychlého cestování, možnost zrychlení času a funkci okamžitého převzetí libovolného autobusu řízeného umělou inteligencí. Hráč se tak může kdykoli posadit za volant. Bus Simulator 21 lze hrát samostatně nebo s dalšími hráči. Hra obsahuje online kooperativní multiplayerový režim, ve kterém několik hráčů společně spravuje jednu dopravní společnost. Na Epicu nabízená verze Next Stop v režimu kariéry kombinuje režim sandbox s ekonomickým systémem kampaně. Hned od začátku hry tak máte přístup ke všem zastávkám a modelům autobusů a nemusíte vše odemykat postupným plněním úkolů.

Druhá hra LEGO Star Wars: The Skywalker Saga vyšla v roce 2022 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Traveller's Tales. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga zahrnuje příběhy známé z devíti celovečerních filmů ze světa Star Wars, počínaje osudem Anakina Skywalkera během období Staré republiky, přes střetnutí Luka Skywalkera s Impériem, až po cestu Rey.

Nejedná se však o přesnou adaptaci. V souladu s tradicemi her LEGO je příběh podán s nadsázkou a obohacen o velkou dávku humoru. Základy hratelnosti v LEGO Star Wars: The Skywalker Saga se výrazně neliší od osvědčeného konceptu předchozích her LEGO Star Wars. Hra je dobrodružnou akční hrou, ve které ovládáte postavy známé z filmového univerza. K dispozici jsou hratelní hrdinové, jako např. Luke Skywalker, Han Solo nebo Obi-Wan Kenobi. S těmito a dalšími postavami procházíte různé lokace, bojujete s nepřáteli a řešíte jednoduché hádanky.

Přestože základní koncept hry zůstal nezměněn, vývojáři přidali některé úpravy a nové prvky. Můžete volně létat vesmírnými loděmi (včetně legendárního Millennium Falcon) i přistávat na různých planetách v mnoha různých lokacích. Významnou novinkou je nový bojový systém. Tvůrci vytvořili mechaniku, která je dostatečně jednoduchá pro nejmladší hráče, ale zároveň poskytuje výzvu pro ty zkušenější. V souladu s tradicí série si můžete hru užít buď samostatně, nebo společně s kamarády v kooperativním režimu. Na metacritic získala hra od odborných recenzentů metaskóre 78. Od hráčů pak souhrnné hodnocení 7,8.

Hru Bus Simulator 21 Next Stop můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru LEGO Star Wars: The Skywalker Saga zdarma na tomto odkazu.