ESA odmítá podporu opuštěných online her. Bojí se konkurence pro současné tituly

Obchodní asociace ESA (Asociace zábavního softwaru) představuje jakéhosi patrona videoherního průmyslu, v níž se nachází i zastupitelé z EA, Sony a Ubisoftu. Nejnověji se k jejímu stolu dostala problematika o umožnění hraní starých online her, respektive ESA sama žádá, aby se výjimka o možnosti modifikovace nefunkčního softwaru pro optimalizaci na nových strojích a jeho volné užívání z DMCA (Zákon o autorských právech pro digitální věk) nevztahovala na online hry.

ESA zmiňuje několik důvodů, proč si myslí, že by měl být pro abandonware singleplayeru a multiplayeru dvojí metr. Nelíbí se jí potřeba uvolnit zdrojový kód pro serverovou část. Dále namítá, že by existence starších onlinovek na trhu vedla ke snížení prodejnosti těch nových. V neposlední řadě zmiňuje obavy z obohacování třetích osob při zřízení placených serverů online her, na které nemají autorské právo.

Jako protipól zde leží Muzeum pro zachování umění a digitálního obsahu. To kontruje argumentem, že čím dál větší část videoher závisí na připojení k Internetu, což znamená, že by v budoucnosti mnoho titulů upadlo v zapomnění.

Pokud vás tématika skutečně zajímá a chcete znát ty nejmenší detaily, můžete si prolistovat 50stránkový dokument přímo od ESA. Odkaz na něj se nachází ve zdrojích článku. Jak vnímáte problematiku abandonware? S jakou stranou sympatizujete?