Evropská komise navrhla nový zákon o nutnosti univerzálního nabíjecího portu

Cílem nového zákonu je omezit plýtvání tím, že se povzbudí spotřebitelé, aby při nákupu nových zařízení používali stávající nabíječky a nemuseli mít pro každé jedno z nich vlastní. V návrhu se přímo uvádí, že všechny smartphony prodávané v EU budou muset mít nabíječky typu USB-C.

Společnosti Apple se tento návrh nelíbil a varoval, že takový krok poškodí inovaci zařízení. Jeho nespokojenost souvisí s tím, že pro své výrobky využívá vlastní nabíjecí port, jelikož jeho generace iPhonů vlastní konektor „Lightning“ vyrobený přímo Applem. „Jsme nadále přesvědčeni o tom, že přísná regulace nařizující pouze jeden typ konektoru inovaci spíše brzdí, než aby ji podporovala, což povede k nespokojenosti spotřebitelů jak v Evropě, tak po celém světě,“ uvedl Apple pro BBC a dodal, že si klade za cíl do roku 2030 učinit všechna zařízení Apple uhlíkově neutrální.

V současné době je většina telefonů s Androidem vybavena nabíjecími porty USB micro-B nebo již přešla na modernější standard USB-C, stejně jako nové modely iPadů a MacBooků. Studie Komise o posouzení dopadu na životní prostředí z roku 2019 zjistila, že přibližně polovina nabíječek prodávaných s mobilními telefony v Evropské unii v roce 2018 měla konektor USB micro-B, zatímco 29 % mělo USB-C a 21 % konektor Lightning.

zdroj

Nový zákon by se přitom vztahoval na:

smartphony

tablety

fotoaparáty

přenosné reproduktory

ruční herní konzole

Jiné výrobky, včetně sluchátek, chytrých hodinek a fitness trackerů, nebyly brány v úvahu z technických důvodů spojených s velikostí a podmínkami používání.

Návrh také standardizuje rychlé nabíjení - to znamená, že zařízení schopná rychlého nabíjení budou nabíjena stejnou rychlostí.

Politici EU vedou kampaň za společný standard již více než deset let, přičemž výzkum Komise odhaduje, že zlikvidované a nepoužité nabíjecí kabely vyprodukují více než 11 000 tun odpadu ročně. Průměrný člověk pak vlastní přibližně tři nabíječky k mobilním telefonům či tabletům, z nichž pravidelně používá dvě.

„Mít jeden společný standard nabíjení by bylo v očích spotřebitelů vítězstvím zdravého rozumu. A ačkoliv Apple učinil pádný argument pro zachrání svého konektoru Lightning, některé z jeho produktů, včetně iMacu a iPadu, již USB-C podporují, tudíž by to neměl být takový problém,“ řekl Ben Wood, analytik CCS Insight.

Může však trvat ještě několik let, než návrh vstoupí v platnost. Legislativní návrh bude projednávat Evropský parlament a EK doufá, že ho schválí v roce 2022 - poté budou mít členské státy obvykle dva roky na to, aby pravidla zavedly do vnitrostátního práva, a výrobci budou mít 24 měsíců na změnu svých nabíjecích portů.