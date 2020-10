Evropská unie bojuje proti bloatware, uživatelé si jej budou moci odinstalovat

Zdroj

Mnoho uživatelů si zoufá nad tím, že jejich telefony či notebooky přicházejí s velkým množstvím předinstalovaných aplikací s tím, že se většina z nich nedá ani odinstalovat. Na takzvaný bloatware se nyní zaměřila i Evropská unie, která připravuje novelu zákona o digitálních službách, který by měl podle dostupných informací jakýkoliv bloatware zakázat. Novela by měla uživatelům zaručit možnost, že si předinstalované aplikace budou moci ze svého zařízení odstranit.

Problém asi vyvolá ještě velké ohlasy hlavně kvůli větším společnostem jako je Google a Apple, který má rád kontrolu nad svými zařízeními. Pokud by tato novela vešla v platnost, mohli bychom si odinstalovat třeba Edge z Windowsů či iTunes z Macu.

Součástí novela však je ještě povinnost sdílet údaje o zákaznících s konkurenty zapojenými do stejných komerčních aktivit nebo využít data získaná pro reklamní účely pouze pro reklamu. Finální podoba zákona by měla být připravena do konce roku 2020.