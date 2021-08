Facebook bude požadovat, aby byli zaměstnanci v USA očkovaní proti COVID-19

V červnu Facebook oznámil, že je na dobré cestě ke znovuotevření většiny svých amerických kanceláří na padesát procent svých kapacit, a to do začátku letošního září. Má to však jeden háček - všichni musí absolvovat očkování proti koronaviru.

„Jakmile se naše kanceláře znovu otevřou, budeme požadovat, aby každý, kdo přijede pracovat do jakéhokoliv našeho amerického kampusu, byl očkován,“ uvedla viceprezidentka Facebooku Lori Golerová. „Jak tyto zásady implementujeme, bude záviset na místních podmínkách a předpisech. Budeme mít speciální postup pro ty, kteří nemohou být očkovaní ze zdravotních nebo jiných důvodů, a jsme otevřeni možnosti zvolit tento přístup i v jiných regionech - vše záleží na aktuální situaci. Pokračujeme proto ve spolupráci s odborníky, abychom zajistili, že naše plány návratu do kanceláře upřednostňují zdraví a bezpečnost všech zaměstnanců.“

Čísla nových případů v USA rostou a Centra pro kontrolu a prevenci nemocí vydala v úterý doporučení, že by měli nosit na veřejnosti a v oblastech vysokého přenosu roušky i očkovaní lidé. Samotné oznámení Facebooku o změnách přišlo poté, co generální ředitel Google, Sundar Pichai, oznámil svým zaměstnancům, že při nástupu do práce v jeho areálech budou muset být očkováni. Následně také dodal, že Google odkládá otevření svých kanceláří ze září až na 18. října.

Mimo Facebooku a Googlu informoval zaměstnance o změnách pravidel i Apple, který bude vyžadovat, aby zákazníci a zaměstnanci ve většině z více než 270 amerických maloobchodních prodejen nosili roušky; i ti očkovaní. Na druhou stranu například Microsoft odmítl komentovat, zda bude také vyžadovat očkování od vracejících se zaměstnanců do kanceláří či nikoliv.