Facebook chrání vaše data, dokud za ně někdo nezaplatí

Mark Zuckerberg poslední dobu chodí k soudu či do senátu, jako do své kanceláře. Neustále totiž musí vysvětlovat a zdůvodňovat nejrůznější úniky dat, nedostatečné zabezpečení soukromí, apod. Při jednom výslechu pronesl sám senátor Durbin k Jayovi Sullivanovi, produktovému řediteli Facebooku, ohledně zabezpečení chatů: „Mám velké obavy, že data shromážděná aplikací Messenger Kids mohou být zneužita nebo prodána.“

Produktový ředitel se však ohradil, že žádná data, která Facebook sdílí s třetími stranami, nepocházejí z aplikace Messenger Kids. Senátor však zapomíná na to, že Facebook je v podstatě reklamní agentura, která žije z prodeje uživatelských dat nejrůznějším inzerentům.

Po mnoha skandálech, které se týkaly použití, přístupu, prodeje nebo hacknutí osobních údajů miliard uživatelů Facebooku se rozhodly za větší bezpečnost postavit i tři světové vlády – USA, Velká Británie a Austrálie. Požadují zkrátka větší míru šifrování a bezpečnosti. Problém však je, že to je v přímém rozporu s obchodním plánem společnosti Facebook.

Mnozí se snaží například odlišit, o jaká data jde. Podle Facebooku jsou data, která jsou šifrovaná, jiná než ta, která se prodávají dal. Obecně lze asi konstatovat, že kdo nahraje nějaké své zájmy či oblíbená místa, může očekávat, že to Facebooku nabízí ke zpeněžení. Obsah soukromých zpráv z Messengeru by však měl z etických důvodů být šifrován a údaje z chatů by neměly být dál zpeněžovány.