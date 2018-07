Facebook má pokutu půl milionu liber. Na její zaplacení vydělá za 330 sekund

O skandálu Facebooku, kdy v případě Cambridge Analytica unikly na světlo světa data od milionů uživatelů, ví dnes už snad celý svět. Nyní však britský úřad pro ochranu osobních údajů Information Commissioner‘s Office (ICO) rozhodl o nejvyšší možné pokutě, kterou mohl udělit, a to půl milionu liber.

Podle britské ICO došlo hned k dvojnásobnému porušení legislativy. První přestupek je, že Facebook dostatečně nezabezpečil data všech svých uživatelů a nezabránil jejich zneužití. Druhým prohřeškem je, že Facebook měl povinnost o tomto úniku informovat úřady i veřejnost.

„Většina z nás již dnes chápe, jak komerční společnosti využívají cílení reklamy, méně lidí už si však uvědomuje to, jak lze takto ‚na míru šitou‘ reklamou přesvědčovat či manipulovat lidi v kontextu volební kampaně či referenda. Je na čase se zastavit a ujistit se, že osobní data nebudou již v demokratických procesech používána způsobem, jehož bychom se museli bát,“ uvádí sama komisařka Elizabeth Denhamová.

Pro Facebook však tato výše pokuty nic neznamená. Dle uveřejněných příjmů za první čtvrtletí tohoto roku lze vypočítat, že požadovanou částku na zaplacení pokuty vydělává Facebook každých pět a půl minuty. Facebook měl však štěstí v neštěstí. Tím, že se problém s únikem osobních údajů provalil již před nějakou dobou, je souzen podle tehdejší legislativy. V současné době, kdy platí GDPR, by měl zaplatit pokutu ve výši až 4 % ročního obratu. V případě Facebooku to dělá zhruba dvě miliardy dolarů. To už by se Facebooku dotklo znatelněji.