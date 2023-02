Facebook může cíleně a tajně vybíjet baterie telefonu, tvrdí bývalý zaměstnanec

zdroj obrázku: shutterstock.com

Není to rozhodně poprvé, kdy se o Facebooku, potažmo o společnosti Meta, která vlastní již zmíněnou sociální síť, k tomu ještě Instagram a komunikátor Whatsapp, mluví v souvislosti s kontroverzními kroky. Kontroverze, které vyvolávají podezřívavé otázky u bezpečnostních expertů. Ti sami někdy chování manažerů Facebooku považují za sociální inženýrství, když z uživatele služby Facebook dělá zboží, které o něm shromáždí veškerá data a ta pak prodá třetím stranám. Nebo snahy o ovlivňování názorů přes ovlivňování toho, co se uživatelům zobrazuje.

Nyní vyšlo najevo obvinění, že Facebook je schopen vybíjet cíleně baterii v zařízení nad rámec toho, co aplikace spotřebuje sama o sobě. Pochlubil se s tím bývalý zaměstnanec a datový vědec George Hayward, který řekl, že Facebook může tajně vybíjet baterii vašeho telefonu v rámci takzvaných negativních testovacích praktik.

zdroj obrázku: shutterstock.com

Negativní testování je forma testování softwaru, která se snaží vyvolávat neočekávané chování a okolnosti na aplikaci nebo softwaru, aby se zjistilo, jak si samostatný program či aplikace poradí.

Negativní testování obecně není nutně kontroverzní či zločin, protože společnosti potřebují důkladně otestovat svůj software v různých situacích a scénářích a doslova neočekávané chování vyvolávat. Teď se zdá, že Facebook další překročil hranici a skrze svou aplikaci záměrně vybíjel uživatelům baterie telefonů bez jejich vědomí, souhlasu k takovému testování.

Hayward odmítl se dále podílet na negativním testování a své nadřízené řekl, že toto může být nebezpečné. Údajně byl za odmítnutí propuštěn. George Hayward konkrétně zdůvodnil, že úmyslné vybití baterie telefonu uživatele by mohlo ohrozit jeho život v případech, kdy by potřeboval kontaktovat záchrannou službu. Kromě toho by tato činnost jistě mohla také urychlit degradaci baterie tím, že by uživatele donutila nabíjet telefon častěji.

Datový vědec tak podal žalobu, která byla mezitím stažena a celý sport vede k rozhodčímu řízení, mimosoudnímu způsobu řešení sporů nezávislými rozhodci. Žádné další informace, včetně toho, kolik lidí bylo dotčeno tímto negativním testováním Facebooku a jestli existují další negativní testy, které probíhají, nebo jsou teprve ve fázi přípravy, nepotvrdil a celý spor tak nejspíše vyšumí do prázdna.