Facebook pozastavuje reklamy na zbraně do 22. ledna, v důsledku útoků na Kapitol

Omezení reklam s tímto obsahem přichází poté, co byl Facebook kritizován za to, že umožňoval zobrazovat a sdílet příspěvky na svých platformách, které zmiňovaly útok na budovu Kapitol. Reklamy na vojenské vybavení, jako jsou neprůstřelné vesty a pouzdra na zbraně, se zobrazovaly vedle příspěvků na Facebooku a Instagramu o povstání v budově Kapitol.

Do nepokojů, ke kterým došlo v Kapitolu, když se Kongres sešel, aby potvrdil výsledky prezidentských voleb, Trump zveřejnil video na různých platformách, kterým situaci akorát mezi svými skalními fanoušky vyostřil.

I když Facebook původně zákaz avizoval do konce dne inaugurace, nyní aktualizoval toto datum a to tak, aby zahrnoval dočasný zákaz reklam propagujících zbraňové doplňky a ochranné pomůcky minimálně do 22. ledna.

K tomu na svém blogu Facebook dodal:"Již zakazujeme reklamy na zbraně, střelivo a vylepšení zbraní, jako jsou tlumiče. Nyní však také v USA zakážeme reklamy na příslušenství, jako jsou trezory na zbraně, vesty a pouzdra na zbraně"

Facebook zpřísnil zobrazování reklam kvůli obavám, že v hlavním městě může být před inaugurací 20. ledna více nepokojů, které mohou vyústit v hromadné násilí. Společnost tvrdí, že během inauguračního dne neumožní uživatelům vytvářet události, které se konají v blízkosti Bílého domu, hlavního města nebo státních budov. Facebook také uvedl, že provádí kontrolu u všech událostí souvisejících s inaugurací vytvořených na jeho platformách a odstraní všechny ty, které porušují jeho pravidla.