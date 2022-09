Fotobanky bojují s umělou inteligencí. Je to šedá zóna copyrightu, kdo je autor?

Zdroj: Shutterstock

Ač to možná běžný uživatel internetu ani nezaregistruje, tak každý obrázek, který se v online prostoru vyskytne, má svého autora. Tito autoři se pak mnohdy dohodnou s nějakou fotobankou, kde své obrázky nahrají a která jim v závislosti na konkrétních podmínkách hlídá autorská práva a eventuálně i jejich vymáhání.

Jednou z největších fotobank je Getty Images, která nyní přišla se zákazem nahrávání a prodávání ilustrací a děl vytvořenácj pomocí nástrojů umělé inteligence, jako je DALL-E, Midjourney či Stable Diffusion. U těchto děl je totiž problém v tom, kdo je vlastně jednoznačný autor.

Generální ředitel Getty Images, Craig Peters, k této problematice uvedl, že zákaz publikování děl od umělé inteligence byl vyvolán především obavami o legálnost obsahu, který umělá inteligence generuje a zároveň i touhou chránit tím návštěvníku a autory webů. Zároveň poukazuje na to, že jsou oprávněné obavy týkající se autorských práv zahrnující mimo jiné nejen výsledné dílo, ale také jednotlivé snímky, metadata či jednotlivá díla, která umělá inteligence použila k tvorbě svého vlastního.

Na to samozřejmě reagují vývojáři generátorů obrázků na bázi umělé inteligence, že jejich činnost i obsah je zcela legální, ale na druhou stranu prý nedokážou zaručit, že někdo jiný tento status nenaruší. Kupříkladu Stable Diffusion byl vytrénován na obrázcích a dílech chráněných autorským právem, včetně obrázků z Getty Images.

Díla umělé inteligence jsou ve Spojených státech amerických hodnoceny v kategorii „Fair use“, což je o něco slabší ochrana při komerčních aktivitách. Podle tohoto práva je legální prezentovat upravené autorské dílo, ale to se samozřejmě zase nelíbí autorům a volají po změně zákona.

Getty Images není jedinou platformou či fotobankou, která podobná opatření zavádí. Další takovou je třeba Shutterstock, který sice striktně nezakázal tvorbu umělé inteligence, ale do značné míry ji omezil. Umělá inteligence zkrátka svou tvorbou podkopává snahu a tvorbu lidských umělců. Peters však uvádí, že neexistuje filtr, který by dokázal bezpečně a se stoprocentní jistotou poznat původ obrázku, a proto se chce do značné míry spoléhat na autory a uživatele, že dílo poznají, identifikují a nahlásí. Z toho ale také vyplývá otázka, jakým způsobem se chystá Getty Images svůj zákaz vymáhat.