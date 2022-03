Google Chrome vylepší správce hesel a umožní přidávat poznámky k heslům

Zdroj

Ačkoliv existují správci hesel v podobě aplikací, kde pod jedním jediným heslem máte uložena veškerá další hesla, ale většina lidí se stejně spoléhá spíše na svůj prohlížeč Chrome, kde si dá možnost uložit heslo a toto heslo je sdíleno na všech zařízeních, kde je uživatel přihlášen ke stejnému účtu.

Naštěstí si společnost Google uvědomuje, že její správce hesel je hojně využívaný jak v Chromu, tak v Androidu, a proto ho také během několika posledních let vylepšila. Tou nejnovější funkcí má být možnost přidávat poznámky k jednotlivým uloženým přihlašovacím údajům. Ve správci hesel v prohlížeči tak stačí zvolit možnost „Upravit heslo“ a zde se již objeví nová kolonka pro poznámku. Zde si můžete napsat například poslední aktualizaci hesla, nápovědu či odpověď na bezpečnostní otázku.

Podle dostupných zpráv by Google měl pracovat na možnosti vkládat do správce hesel přihlašovací údaje manuálně. Tato funkce je již nyní dostupná po zadání příkazu ://flags/#add-passwords-in-settings do URL lišty. Nové pole pro poznámky by mělo být dostupné jak pro stávající hesla, automaticky uložená hesla, tak i manuálně přidaná hesla.

U standardních správců hesel se již s těmito funkcemi můžeme zcela běžně setkávat a pro mnoho uživatelů byla absence těchto základních funkcí důvodem pro nepoužívání Google Chrome jako věrohodného správce hesel. Díky novým funkcím by se tak mohl stát konkurenceschopnou aplikací pro každého, kdo zkrátka využívá především služby Googlu.