Google Messages posiluje bezpečnost: Zavádí nové ochranné funkce

1. Vylepšená detekce podvodných zpráv

První z novinek je rozšířená detekce podvodných zpráv, která využívá strojové učení přímo na zařízení, aby rozpoznala podvodné texty, jako jsou falešné zprávy o doručení balíku nebo podvodné pracovní nabídky. V momentě kdy systém identifikuje takové zprávy, automaticky je přesune do složky se spamem nebo přinejmenším uživatele upozorní. Tato funkce je aktuálně dostupná pro beta uživatele Google Messages, kteří mají zapnutou ochranu proti spamu.

Díky tomu, že technologie pracuje přímo na zařízení, nemusí být zprávy odesílány na servery Google, což víceméně může posílit soukromí uživatelů.

2. Varování před nebezpečnými odkazy

Další připravovanou funkcí je varování před nebezpečnými odkazy. Ta upozorní uživatele na potenciálně nebezpečné odkazy, které obdrží od neznámých odesílatelů, a v případě, že odesílatel působí podezřele, může automaticky blokovat zprávy s těmito odkazy.

Pro uživatele to znamená de-facto to, že mohou bezpečněji komunikovat, aniž by se museli obávat při každém kliknutí na odkaz, který by mohl vést na podvodnou stránku. Tato ochrana je důležitá především v regionech, kde jsou podvodné zprávy častější.

3. Skrytí zpráv z neznámých mezinárodních čísel

Spamové zprávy často pocházejí z mezinárodních čísel, což může být obtížné rozpoznat a filtrovat. Google Messages proto pracuje na funkci, která automaticky skryje zprávy od takových čísel a přesune je do složky "Spam & blokované". Funkce bude nejprve testována v Singapuru a časem může být spuštěna i v dalších zemích.

4. Varování před citlivým obsahem

Další významnou novinkou je varování před citlivým obsahem. Tato funkce, kterou již implementovaly například Apple a sociální platformy jako Instagram, bude schopna rozpoznat zprávy obsahující nahé obrázky a automaticky je rozostří. Příjemce pak obdrží upozornění s možnostmi, jak reagovat, a bude se moci rozhodnout, zda obsah zobrazí. Google zároveň zdůrazňuje, že kvůli end-to-end šifrování uživatel nebude mít žádný přístup k těmto obrázkům.

Funkce bude automaticky zapnuta pro uživatele mladší 18 let a bude dostupná na zařízeních s Androidem 9 nebo novějšími verzemi během několika příštích měsíců.

5. Ověření kontaktů a sjednocený systém ověřování

Poslední novinkou je ověření, zda uživatel komunikuje se správnou osobou. Google pracuje na sjednoceném systému pro ověřování veřejných klíčů, který bude fungovat napříč aplikacemi. To umožní uživatelům ověřit kontakty pomocí QR kódů nebo porovnáním čísel - to je mimo jiné docela známá metoda například z šifrovaných komunikačních aplikací.

Systém bude integrován do Google Messages a několika dalších Android aplikací a jeho spuštění je plánováno taktéž na příští rok.